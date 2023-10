Finalmente il momento atteso da tutti i suoi fan è arrivato. Federica Pellegrini ha mostrato il pancione per la prima volta in modo chiaro e sappiamo ormai quando dovrebbe nascere la sua prima figlia. Nella giornata di giovedì 5 ottobre ha deciso di scattarsi un bel selfie, mentre si trovava proprio davanti allo specchio, e ha scritto un simpatico messaggio. Divertente anche la reazione del marito Matteo Giunta, tra i primi a commentare l’immagine.

Federica Pellegrini ha mostrato quindi il pancione, anche se bisogna subito sottolineare un fatto molto importante: la forma fisica dell’ex campionessa di nuoto è ugualmente impeccabile, sta dunque proseguendo benissimo la sua gravidanza. Ma adesso è praticamente partito il conto alla rovescia, dato che non manca poi così molto alla nascita della bimba. Vediamo insieme quando dovrebbe esserci il gran traguardo.

Leggi anche: “La decisione su nostra figlia”. Federica Pellegrini, l’annuncio a sorpresa in diretta tv col marito





Federica Pellegrini ha finalmente mostrato il pancione: quando nascerà la figlia

Nella didascalia che ha accompagnato la foto, Federica Pellegrini ha scritto dopo aver mostrato il pancione a migliaia e migliaia di follower: “Morning panza, last trimester countdown“. Quindi, siamo quasi in dirittura d’arrivo e lei e Matteo potranno diventare genitori. Come riferito dal sito Leggo, mai si era fatta vedere così bene da quando è in dolce attesa, infatti in altre occasioni aveva preferito indossare abiti che non permettevano di osservare bene il pancione.

Ha inoltre detto ‘di già’, in riferimento al tempo che trascorre inesorabilmente e che la avvicina sempre più al parto. Federica Pellegrini dovrebbe diventare mamma a dicembre, visto che ha rivelato di essere ormai nell’ultimo trimestre, quindi è entrata nel settimo mese di gravidanza. Matteo Giunta ha risposto così alla foto della moglie: “A breve anche la mia per solidarietà“. Quindi, potrebbe far vedere anche la sua pancia in maniera scherzosa.

Solo complimenti da parte degli altri suoi follower: “Che bella!”, “Sei ancora più splendida”, “Che meraviglia Fede”, “La gravidanza ti dona, sei ancora più bella e raggiante”, “Non c’è niente di più bello e meraviglioso di questo”.