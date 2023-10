Federica Pellegrini, la decisione. La campionessa di nuoto femminile si appresta a vivere la gioia più grande insieme al marito Matteo Giunta, quella di diventare genitore. Un annuncio della gravidanza che tutti i fan attendevano con trepidazione e che giungendo non poteva che disseminare una gioia incontenibile dopo un anno dalle nozze tra i due. Sul sesso del bebè i due si sono già pronunciati: sarà una femminuccia e arriverà tra le braccia di mamma e papà intorno al periodo delle festività natalizie, tra Natale e Capodanno. Nel frattempo la coppia avrebbe anche preso una decisione…

La decisione di Federica Pellegrini sulla figlia. “Ormai stiamo insieme da quasi quattro anni, ma il nostro è stato un percorso pieno di emozioni – aveva raccontato Federica Pellegrini in passato – prima solo sportive, solo dopo sono subentrati i sentimenti”. Poi di recente l’annuncio della gravidanza dato ai fan in pieno stile Pellegrini arrivato al termine di una gara: “È stato emozionante. Dopo l’ultima gara olimpica ho deciso di liberarci e di svelare questo segreto di Pulcinella. Ora stiamo vivendo tutto alla luce del sole, ed è bellissimo”.

La decisione di Federica Pellegrini sulla figlia: “Mi sono informata…”

La rivelazione del sesso del bebè è arrivata in modo del tutto eccezionale. La futura mamma ha mostrato un mazzo di fiori regalato da Matteo Giunta con al centro una splendida rosa di colore rosa…dunque sarà una femminuccia. E a distanza di poco tempo la coppia ha comunicato la decisione presa sul parto nel corso dell’ospitata nel salotto televisivo di Silvia Toffanin: “Al momento non ho avuto alcun problema. Sono riuscita a mantenere la mia vita con i miei ritmi e i miei impegni”.

E ancora: “Era il nostro sogno, era quello in cui speravamo: allargare la nostra famiglia appena creata non solo dei quattro cani che abbiamo. Arriverà anche un esserino non peloso”. Poi la campionessa ha rivelato: “So già che Matteo dirà la cosa sbagliata al momento sbagliato. Mi sono informata per il parto in acqua, so come il mio corpo si adatta all’acqua, quindi propenderei per questa opzione”.

E dopo le parole della campionessa di nuoto, il futuro papà Matteo ha rivelato se sarà o meno presente al parto: “Per me potrebbe essere una bellissima esperienza, lascio scegliere la mamma. Di certo cercherò di farla ridere”. Matteo Giunta ha poi raccontato cosa ha provato quando i due hanno scoperto di aspettare un bebè: “Spero di non essere un padre troppo protettivo, purtroppo sento che sarò molto geloso. Speravo di vedere Federica emozionata, così è stato: quando ha fatto il test, ci siamo abbracciati ed è stata una emozione incredibile”.