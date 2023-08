Polemiche su Federica Pellegrini, che ha dovuto subire molte critiche dopo quanto hanno visto i suoi fan sui social. Lei ha annunciato da poco di essere incinta per la prima volta e proprio in queste immagini delle ultime ore abbiamo potuto vedere anche un pancino che cresce sempre di più. E questo è stato senz’altro l’aspetto più positivo di un video postato dall’ex campionessa di nuoto. Ma i follower hanno anche sottolineato un altro episodio negativo.

Visto che è in dolce attesa, questa scelta di Federica Pellegrini è stata oggetto di critiche in maniera ancora più feroce. Perché si tratta di un comportamento, ritenuto pericoloso sia per lei che per il bebè che porta in grembo. E l’ira del popolo del web si è manifestata improvvisamente, infatti sono apparsi diversi commenti che non hanno ancora trovato una risposta della donna. E non sappiamo nemmeno se avverrà nelle prossime ore.

Federica Pellegrini inondata di critiche: “Non dovevi farlo”

Federica Pellegrini e suo marito Matteo Giunta sono felicemente in vacanza nella meravigliosa isola greca di Santorini. E con loro ci sono anche i cari amici Martina Carraro e Fabio Scozzoli. Nel filmato condiviso dalla futura mamma si è visto qualcosa che non è piaciuto a molti utenti e le critiche sono state immediate. Quindi, non solo complimenti ma anche polemiche. Andiamo a vedere cosa ha fatto per farli arrabbiare così tanto.

Si sono ripresi mentre erano a bordo di un’automobile, in viaggio verso il mare. Ma Federica Pellegrini non avrebbe indossato la cintura di sicurezza e questo ha fatto infuriare numerosi follower: “Tutte le linee guida dicono di mettere la cintura soprattutto ora che è incinta e seduta dietro. In caso di incidente, essendo seduta dietro al posto del guidatore, non solo può farsi male ma può andare ad urtare pesantemente il pilota”, “Viene prima la salute, pessimo esempio“. E non è tutto.

Altri hanno aggiunto: “Ma le cinture? Sei anche incinta“, “La prossima volta mettete le cinture”. Forse si sarà trattata di una disattenzione, ma da parte di Federica non ci sono state ancora reazioni di fronte a questa reprimenda subita.