Federica Pellegrini, il pancino inizia a vedersi. La coppia sta vivendo un momento decisamente gioioso: dall’annuncio della gravidanza ad oggi la felicità non può che restare una costante proprio come il loro amore. Infatti Federica e Matteo hanno proferito il fatidico ‘si’ appena un aanno fa nella chiesa di San Zaccaria a Venezia. Ma questa unione dura in verità da 5 anni. I due non si sono mai lasciati e di recente hanno deciso di allargare la famiglia. Detto fatto, le prime foto del pancino ricevono like e cuori a cascata.

Le prime foto del pancino di Federica Pellegrini. “Ormai stiamo insieme da quasi quattro anni, ma il nostro è stato un percorso pieno di emozioni – aveva raccontato in passato – prima solo sportive, solo dopo sono subentrati i sentimenti”. Poi di recente l’annuncio della gravidanza dato ai fan in pieno stile Pellegrini arrivato al termine di una gara: “È stato emozionante. Dopo l’ultima gara olimpica ho deciso di liberarci e di svelare questo segreto di Pulcinella. Ora stiamo vivendo tutto alla luce del sole, ed è bellissimo”.

Leggi anche: “Sono incinta”. Federica Pellegrini, modo insolito per annunciare la gravidanza: e c’è anche il sesso





Le prime foto del pancino di Federica Pellegrini: divertimento e amore con amici e marito

Federica Pellegrini e il suo Matteo non possono che prepararsi al lieto evento della nascita della loro primogenita. Infatti come ormai è noto, la campionessa ha annunciato a tutti il sesso del bebè in occasione del giorno del suo compleanno. Il marito le ha donato infatti un mazzo di rose con al centro una di colore rosa. Quindi la coppia è in dolce attesa di una splendida femminuccia tutta da coccolare e amare solo come papà e mamma sanno fare.

Momenti intensi ma anche divertenti, come quello accaduto nel corso della vacanza a Lido di Iesolo con gli amici. La campionessa si mostra infatti sorridente e scherza con il pancino che inizia a vedersi. Disinvolta e bellissima, Federica inizia a prendere dimestichezza con il pancino seppur i suoi addominali siano ancora ben scolpiti e in bella vista. “Bellissima coppia! Grazie ancora per esservi fermati per una foto richiesta dai nostri bambini! Siete stati gentilissimi! Ancora tante congratulazioni da parte nostra”, scrivono tra i commenti.

“Panze, Amore e Amici”, scrive la campionessa a corredo degli scatti che la vedono la protagonista indiscussa, lei e il pancino ovviamente. D’altronde fin dal termine della sua attività agonistica, Federica Pellegrini non ha mai nascosto di voler diventare madre. E adesso la coppia non può che continuare a tiffarsi con fiducia nel mare della felicità e dell’amore.