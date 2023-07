“Sono incinta”. Federica Pellegrini, modo insolito per annunciare la gravidanza: e c’è anche il sesso

La notizia più bella alla fine è arrivata: dopo settimane di voci, chiacchiere e smentite ecco un video che non ammette repliche e mette la parola fine sul gossip dell’estate. Federica Pellegrini e Matteo Giunta aspettano il primo figlio. La coppia si era era sposata appena un anno fa nella chiesa di San Zaccaria a Venezia. Molti i volti famosi presenti nella chiesa, una delle più belle della città lagunare, famosa per le opere di Palma il Giovane e Bellini che vi sono custodite. Tra questi il presidente del Coni Giovanni Malagò.

Un amore che dura da cinque anni. “Ormai stiamo insieme da quasi quattro anni, ma il nostro è stato un percorso pieno di emozioni – aveva raccontato in passato – prima solo sportive, solo dopo sono subentrati i sentimenti”. L’annuncio era arrivato al termine di una gara alla quale aveva partecipato: “È stato emozionante. Dopo l’ultima gara olimpica ho deciso di liberarci e di svelare questo segreto di Pulcinella”.





Federica Pellegrini annuncia la gravidanza: aspetta una bambina

“Ora stiamo vivendo tutto alla luce del sole, ed è bellissimo”. Federica Pellegrini ha annunciato la gravidanza poco dopo la finale dei 400 stile libero quando Mollie O’Callaghan le ha strappato il record del mondo. La Pellegrini si è congratulata con la nuova primatista mondiale. “Gara pazzesca. Una delle migliori che abbia visto negli ultimi 14 anni. Ma voglio dirvi qualcosa“.

E allora ecco che la Pellegrini si alza la camicetta e mostra il pancino in cui campeggia la scritta: “Ce lo riprenderemo”. Scrive la Gazzetta dello Sporto come il messaggio sia: “Un chiaro indizio che la campionessa veneta sta aspettando una femminuccia e quindi, assai probabile, abbia già superato i 3 mesi di gravidanza”. Tantissimi i messaggi arrivati: “Federica è stato un sogno durato 14 anni per tutti noi tifosi e soprattutto per te, da quel lontano 2009 a Roma dove il mondo si fermò e si inchinò ai tuoi piedi”.

“Ti racconto un aneddoto, ero in macchina quando Tommaso Mecarozzi oggi ha purtroppo dato la notizia del record di Mollie O Callaghan, non ti nego che ho fermato la macchina e c’è stato un momento di commozione perché mi sono passati davanti agli occhi tutti i momenti da quando ti seguo, ad iniziare da quel mondiale del 2003. Io sono uno sportivo a 360 gradi ma le emozioni che mi ha regalato Federica Pellegrini sono state uniche, grazie Fede per TUTTO”.