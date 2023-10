Federica Pellegrini, mancano pochissimi mesi ormai alla nascita della prima figlia. Sposata da poco più di un anno con Matteo Giunta, la leggenda del nuoto diventerà mamma per la prima volta “tra Natale e Capodanno”, ha rivelato nell’ultima intervista a Verissimo. Con Silvia Toffanin ha parlato della grande emozione che sta vivendo e che vivrà, ma il nome della bimba è ancora top secret. Il sesso del bebè i fan lo conoscevano già ‘grazie’ a sua madre e quindi futura nonna.

“Ha superato da poco i tre mesi, meglio non dire altro per adesso – diceva Cinzia Lionello al settimanale Oggi dopo il post di Super Fede che rivelava il pancino – Avevamo la consegna del silenzio perché giustamente volevano essere lei e suo marito Matteo ad annunciarlo ma sono stati bruciati sul tempo, come era successo anche per il matrimonio. Dopo tutto il rodaggio che ho fatto con lo svezzamento e la gestione dei tre cuccioli di Federica, sono prontissima a fare la nonna e davvero non vedo l’ora”.

Federica Pellegrini: “Non sono abituata, ma mi hanno detto così”

Ma soprattutto la madre di Federica Pellegrini aveva detto, piena di gioia: “Sì, è in arrivo una bambina”. Fiocco rosa, insomma, ma il nome è ancora privato. In collegamento, sempre a Verissimo, il marito e allenatore Matteo Giunta ha confessato di averlo scelto ma anche di avere tempo “per poterlo cambiare”.

In questi ultimi giorni Federica Pellegrini è stata particolarmente attiva su Instagram e si è anche scattata un selfie in intimo, allo specchio, in cui mostrava il pancione cresciuto. Ma adesso è arrivato il momento di fermarsi per un attimo, come spiegato nel nuovo post.

Sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto, infatti, in cui è sdraiata sul divano in compagnia dei suoi due cagnolini: “Non sono abituata a riposare così tanto… Ma mi hanno detto essere estremamente necessario in questi ultimi mesi… (anche perché mi stanco a sollevare un bicchiere). Almeno sono in ottima compagnia”, la didascalia. Riposo forzato insomma per la Divina, ormai agli sgoccioli della gravidanza.