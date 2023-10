Belen Rodriguez, ora i fan sono proprio preoccupati. Risale a una settimana fa l’ultimo post dell’argentina, quello con le scarpe in primo piano, la foto di Elio Lorenzoni e i suoi ritratti in abito a pois bianco e nero in cui tutti notano solo e soltanto la sua magrezza. Lei stessa aveva fatto sapere in alcuni commenti su Instagram che questo non era un periodo facile, ma a quanto traspare proprio dai social sembra che la situazione sia più difficile di quanto si era pensato. Intanto perché è praticamente sparita.

Non solo sui social, dove al massimo condivide qualche campagna pubblicitaria. È da tempo che non si vede a Milano e nemmeno in tv. Ha saltato le ospitate previste, quella chiacchiertissima da Alessandro Cattelan e poi quella a Domenica In, ed è rimasta in silenzio. Nessun commento, neanche dopo le interviste a Belve dei suoi ex Fabrizio Corona e soprattutto di Stefano De Martino.

Belen Rodriguez, tutti preoccupati: le ultime notizie

L’ultima indiscrezione su quello che starebbe accadendo a Belen Rodriguez arriva da Deianira Marzano. L’esperta gossip dei social ha condiviso tra le Storie una soffiata ricevuta da una sua fan. Secondo quest’ultima è da un mese circa che la showgirl si è trasferita a Brescia, vive con Elio Lorenzoni ma senza i figli.

“Ti posso dire che da un mesetto Belen si è trasferita a Brescia, vive con il nuovo fidanzato, ma da sola, i figli sono rimasti a vivere a Milano con i nonni Rodriguez e i rispettivi padri. Ti posso anche dire che ogni domenica e lo fanno già da 2 o 3 settimane, i Rodriguez portano i bimbi dalla madre e spesso vanno anche i fratelli di Belen (soprattutto Cecilia e Ignazio), insomma fanno le domeniche in famiglia ma a casa di Elio”.

“Tornerà presto più forte di prima”, è il commento di Deianira Marzano a questa indiscrezione. Non è sfuggita ai fan questa ‘pausa’ che si sarebbe presa anche dai figli. Santiago si vede quasi tutte le mattine nelle Storie di nonna Veronica Cozzani, la mamma di Belen Rodriguez a cui chiedono spiegazioni sotto i post, e spesso con suo papà. Stessa cosa la piccola Luna Marì, che compare di frequente nelle storie dei suoi nonni, della zia Cecilia Rodriguez e di suo papà Antonino Spinalbese.