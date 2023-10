Belen Rodriguez, il gesto della conduttrice che forse nessuno si aspettava. Negli ultimi mesi le colonne di gossip non fanno che riempirsi sempre di aggiornamenti in merito alle vicende sentimentali della modella e showgirl argentina e Stefano De Martino. La coppia infatti è ormai distante da diverso tempo e Belen mostrerebbe evidenti segni di stanchezza. Fortuna vuole che ci siano mamma Veronica e la sorella Cecilia ad aiutarla nella gestione della piccola Luna Marì. E al di là delle turbolenti vicende sentimentali, i riflettori restano accesi su Belen anche in seguito a quanto avvenuto in diretta tv a Le Iene.

Belen Rodriguez sostituita da Veronica Gentili a Le Iene, il gesto in diretta tv. Avrebbe ceduto la guida del timone alla tanto acclamata Veronica Gentili, ma Belen non resta del tutto in ombra. La nuova conduttrice del programmam insieme a Max Angioni ha ben pensato di rivolgere un gesto mirato da indirizzare all’ex timoniera.

Belen Rodriguez sostituita da Veronica Gentili a Le Iene, il gesto in diretta tv e i motivi della sostituzione

Dopo alcuni servizi del programma andati in onda, Veronica Gentili ha infatti deciso di salutare la collega Belen con queste parole: “Adesso però vorrei tanto fare una cosa che non ho fatto prima. Vorrei salutare con molto affetto la persona che mi ha preceduto su questo palco e che ha condotto Le Iene per oltre un anno. Facciamo un grande applauso a Belen Rodriguez“.

Il gesto di Veronica Gentili è stato accompagnato anche da un bacio che Max ha inviato a Belen guardando fisso dentro la telecamera. A quel punto la conduttrice ha voluto rivelare al pubblico che l’assenza di Belen è solo momentanea: “Vedrai che tornerà a trovarci. Torna, ti prometto che torna vedrai“, ha annunciato Veronica con un sorriso rassicurante. E tra le colonne del settimanale Chi, la stessa Veronica avrebbe spiegato il motivo della sostituzione.

“L’idea di mettere una giovane donna di bell’aspetto è funzionale al programma. Non stiamo facendo la recita in un cortile, ma un programma tu in prima serata!”, ha sottolineato Veronica per poi rivelare la decisione dell’editore: “Ha deciso di fare una serie di trasformazioni nei palinsesti. Lì per lì ho vacillato, ti offrono la cosa più bella del mondo ma fin qui la mia attitudine è stata un’altra. Ho dovuto ponderare e metabolizzare prima di dire si”.