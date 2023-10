La situazione legata a Belen Rodriguez continua a tenere banco e a preoccupare i fan. E ora si è aggiunto un ulteriore tassello, infatti ad essere intervenute sarebbero state anche la sorella Cecilia Rodriguez e la mamma Veronica Cozzani. C’è sicuramente qualcosa che non quadra, anche perché lei ha voluto pure dire di no a due trasmissioni, dove era attesa come ospite, ovvero a Domenica In di Mara Venier e a Stasera c’è Cattelan con Alessandro Cattelan.

Belen Rodriguez ha perso molti chili, infatti i fan la vedono diversa e molto magra. La sorella Cecilia e la mamma Veronica Cozzani hanno allora preso una decisione importante affinché la showgirl sudamericana possa rimettersi in sesto al più presto. Proprio Cattelan era stato il primo a confermare problemi di salute della donna, ma c’è anche un velo di mistero anche se qualcosa si sta iniziando a comprendere.

Belen Rodriguez non sta bene, intervengono la sorella Cecilia e la mamma

La famiglia di Belen Rodriguez ha ovviamente capito che questo sia un momento molto complicato per lei, quindi la sorella Cecilia e la mamma di entrambe hanno voluto cercare di supportarla in tutte le maniere. La conduttrice tv è apparsa comunque sui social nelle scorse ore in compagnia del figlio Santiago, ma sarebbe ancora fragile come scritto dal sito Leggo. E quindi è stata aiutata soprattutto con la secondogenita Luna Marì.

Secondo quanto si è saputo finora anche grazie a Tgcom24, Luna Marì è stata insieme alla zia Cecilia e ad Ignazio Moser, i quali le hanno tenuto compagnia liberando da qualche impegno di troppo Belen. Quest’ultima è stata invece con la madre Veronica, che non le sta facendo mancare nemmeno per un istante il suo supporto. La speranza è che siano problemi passeggeri e che molto presto possa tornare ad essere protagonista e felice in tv e sui social.

Non si hanno però ancora notizie sul suo ritorno nel piccolo schermo, ma certamente sarà la stessa Belen ad aggiornare i suoi fan nel momento in cui si sentirà meglio e potrà essere nelle condizioni giuste per lavorare perfettamente.