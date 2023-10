Belen Rodriguez, fuori l’indiscrezione bomba. Sono mesi che non si fa che parlare del turbolento periodo sentimentale tra la modella e showgirl argentina e il conduttore Stefano De Martino. Ormai i due sembrano aver preso due strade differenti e non senza ripercussioni: la modella di recente è apparsa visibilmente provata dal periodo di crisi. E al contempo le pagine di gossip non possono che continuare a riempirsi di novità che suscitano sempre più interesse in merito alla vicenda. Non ultima, quella che vi racconteremo a breve…

Indiscrezione bomba su Belen Rodriguez, allarme tra i fan per la salute della modella e showgirl argentina. Come stanno realmente le cose? Cosa sta succedendo nella vita di Belen e di Stefano? I fan provano ad andare a caccia di dettagli in grado di fare luce sulle vicende sentimentali tra i due ancora alquanto turbolente. Ma oltre tutto questo, c’è un altro aspetto della questione che sembra incuriosire molti: il ‘no’ di Belen ad Alessandro Cattelan. La showgirl avrebbe dunque rifiutato l’invito del conduttore nel corso della trasmissione in onda in seconda serata su Rai 2.

Indiscrezione bomba su Belen Rodriguez, allarme tra i fan: “Sta lottando…”

Alessandro Cattelan avrebbe dunque esordito in puntata chiarendo davanti alle telecamere che effettivamente l’ospitata della nota argentina è saltata. E la premessa proferita davanti al pubblico in studio e a casa sarebbe stata accompagnata anche da altre chiarimenti in merito alla questione dibattuta. Il conduttore ha riferito che l’assenza di Belen sarebbe dovuta a un malessere. Peccato solo che Cattelan abbia anche parlato con spiccato sarcasmo.

Il conduttore infatti non solo ha affermato che il ‘no’ di Belen sarebbe arrivato per ben due volte di fila, ma ha anche fatto capire di non aver creduto alle motivazioni fornite da Belen in merito alla sua assenza nello studio televisivo. E lo avrebbe sottolineato mostrando al pubblico una foto in cui la modella, solo qualche giorno fa, si mostrava ai fan con un drink in mano e alcuni sigari. Sulla questione sarebbe dunque intervenuto non solo Fabrizio Corona, a difesa della Rodriguez, ma anche Alessandro Rosica, esperto di gossip e noto come l’Investigatore Social.

Queste le parole dell’esperto di gossip a difesa della modella: “Purtroppo molti di voi mi state facendo notare quanto Belen stia dimagrendo. Le auguro di riprendersi nonostante tutto”. Rosica ha poi aggiunto che Belen “non sta bene, sta lottando con un vero e proprio diavolo che l’ha sempre tormentata”. Insomma Belen Rodriguez ha chi la difende e sostiene in un periodo tanto delicato. E al di là di ogni pettegolezzo, i fan restano in attesa di apprendere da lei come stanno realmente le cose.