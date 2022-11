Tensione alle stelle durante l’ultima puntata del GF Vip 7. Duro confronto tra Charlie Gnocchi e Cristina Quaranta, ma non solo. È successo tutto dopo che il conduttore radiofonico ha nominato Antonino Spinalbese. Il primo a criticarlo è stato Luca Salatino: “Non mi rimangio le cose che ho detto”. Si è espresso anche Attilio Romita su invito del conduttore: “Ha una grandissima simpatia però ha il problema di interpretare questa trasmissione come un lavoro, non come un gioco, è spontaneo qui come lo è nel suo lavoro”.

Insomma, anche Romita nella puntata del GF Vip 7 ha rimproverato Charlie Gnocchi, per aver nominato Antonino Spinalbese: “Era la serata più sbagliata, aveva vissuto un passaggio delicato”. A metter il dito nella piaga anche Alfonso Signorini che ha chiesto ad Antonino: “Ti rode ancora questa nomination?”. Il concorrente ha risposto: “Non lo considero un amico, glielo detto più volte”. Gnocchi a questo punto si è difeso: “Considero loro tutti dei bravissimi ragazzi, non sono qui solo a lavorare”.

Duro confronto tra Charlie Gnocchi e Cristina Quaranta

Poi ad Antonino in primis dice: “Io ti chiederò sempre scusa e ti considero un bravissimo ragazzo che stimo, la storia con Giaele non mi convince, mi hai aiutato molto come amico, vederti che non hai preso la strada dell’amicizia, ma di fare altre cose mi dispiace”. E ancora: “Mi sto divertendo e cercando di capire le vostre storie, se cerco di alleggerire un po’ il clima un po’ me ne scuso”.

Non è finita perché anche Amaurys Perez ha detto a Charlie: “Il significato della parola bene e amico è un peso, non la dire più se non la senti, io avrei reagito come Luca“. Poi è intervenuta anche Cristina Quaranta contro il comico: “Ho sempre pensato che tu volessi intrometterti in tutte le dinamiche della casa, per quanto riguarda Antonino, hai spinto Antonella ad andare verso di lui, la penso come Luca sei un grandissimo doppiogiochista!”.

Alla fine Sonia Bruganelli è sbottata: “Ci sono sessantaquattro telecamere, è un gioco, tutti questi buonismi, uno non si può sentire in difficoltà, i messaggi si portano da altre parti, non nelle case del GF Vip!”. Avanti.

