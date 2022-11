“Se n’è andato così”. GF Vip, Antonino Spinalbese: il racconto choc sulla morte del padre

GF Vip 7, durante la puntata di ieri Antonino Spinalbese grande protagonista: l’ex compagno di Belen Rodriguez ha raccontato alcuni aspetti della sua vita privata, tra cui il dolore per la morte del padre. Parte de lontano, Antonino, dal divorzio dei genitori: “La separazione mi ha distrutto. Avevo nove anni e vedevo piangere mia madre, la vedevo soffrire. Ci siamo trasferiti a La Spezia e mio padre si ritrova ad avere i figli lontano da casa. Ancora oggi quando succede qualcosa mi viene d’istinto chiamarlo al cellulare, ho continuato a scrivergli dei messaggi. Poi sono stato molto protettivo con mi mamma e mia sorella. Mia mamma è stata mia moglie fino a poco tempo fa”.



Un rapporto doloroso quello di Antonino con il papà, morto suicida quando aveva 17 anni. “Durante i preparativi per il mio 18esimo compleanno, abbiamo avuto una discussione. Non sono più riuscito a recuperarla quella discussione perché lui se ne è andato. Il 15 gennaio mia madre mi sveglia dicendomi che mio padre è morto”.

GF Vip 7, Antonino Spinalbese e il dolore per la morte del padre

“Mia madre ha avuto questo sfogo quasi come se cercasse aiuto. Mio padre si è tolto la vita. Era depresso e nessuno se ne era accorto. La depressione a volte non ha voce. Quel dolore non potrà mai passare. All’epoca abbiamo discusso perché ero un po’ pazzerello e lui mi rimproverò sulla mia immaturità di allora ed è nata la prima discussione che non abbiamo più chiarito”.

“Io ci tengo a dire che non ho mai parlato di mio padre, che se ne sia andato così, stando qui uno dei motivi grandi era smetterla di distrarmi, qui ho accettato che non ci fosse più. Ho sempre finto fosse nella porta accanto, mi sono tolto un peso che durava da troppi anni, mi dispiace per la mia famiglia, spero non se la prenda”.



Ieri intanto al GF Vip 7 è arrivata una lettera della mamma di Antonino: «Se potessi donare qualcosa nella vita, ti donerei la possibilità di vederti attraverso i miei occhi. Solo così potrai realizzare quanto sei speciale per me. La vita per noi non è stata del tutto facile, ma ci ha resi più forti e più uniti. Tu e le tue sorelle mi avete dato la forza di andare avanti e oggi sono felice delle soddisfazioni che mi avete dato. Sei cresciuto troppo in fretta e non sei riuscito a vivere la vita con leggerezza”.

