Antonino Spinalbese innamorato di Giaele De Donà? Beh, intanto diciamo subito che il rapporto tra i due nella Casa del GF Vip si sta evolvendo. Ormai non ci sono più dubbi che ci sia attrazione. Ma mentre l’hair stylist ha le mani libere essendo single, la situazione è diversa per Sofia. La modella e fashion blogger è infatti sposata con l’imprenditore americano Bradford Beck. Anche se in più di un’occasione ha spiegato che il loro è un rapporto ‘libero’.

Ci sono però dei limiti oltre i quali non è lecito andare. Nei giorni scorsi la stessa Sofia Giaele De Donà ha confessato: “A me Antonino piace, lo confesso. Mi sto trattenendo. Se non fossi entrata con un marito fuori mi sarei buttata e non gli avrei dato tregua. Qui se scatta un bacio lui fuori vuole il divorzio. Mi freno perché poi so cosa scatta fuori. Ok amore libero, ma qui è un contesto diverso”. Beh, il bacio – probabilmente – non è ancora arrivato, ma di certo Antonino e Sofia fanno sempre più fatica a trattenersi.

Antonino e Sofia sotto le coperte: arriva la dichiarazione

Antonino Spinalbese e Sofia De Donà sono finiti insieme sotto le coperte. La modella ha rivelato a Charlie Gnocchi: “Con Antonino mi trovo bene, per me non è una cosa costruita. Scappa da me? No dai, in questi giorni abbiamo dormito insieme abbracciati. Se mi piace a livello fisico e di letto? Em, amore…, che poi completamente, hai capito? Me lo farei ogni secondo. Io so che ho dei limiti a cui posso arrivare. Se supero il limite scatta il divorzio. Non posso far saltare il matrimonio per una cosa qui dentro”.

Antonino e Sofia alla fine sono finiti sotto le coperte e, da quel che si vede, non per dormire. Sarebbe scattato qualche ‘grattino’. D’altra parte poco prima Sofia aveva chiesto ad Antonino: “Ma perché ogni volta che stai da solo con me chiami sempre Alberto? Hai paura di rimanere da solo con me? Ogni volta che andiamo in camera inviti prima Alberto e poi dici ‘Giaele vieni’. Hai paura di rimanere da solo. Non andare in panico. Prima inviti tutti quando andiamo in camera, poi inviti me dicendo ‘Giaele vuoi venire’? La vera domanda è perché hai paura?”.

A questo punto Antonino Spinalbese ha risposto: “Ti sembro in panico? Cosa faccio dai. Invito tutti in maniera carina. In qualsiasi modo tu la veda è carina come cosa. Ho paura perché sono innamorato”. Boom! Che si sia trattato di una semplice battuta o no la frase fa scalpore. Sofia apprezza, ridendo. Poi i due decidono di appartarsi in camera da letto sotto le coperte. Insomma, ormai la passione tra i due è evidente e loro non fanno più nulla per trattenere i bollenti spiriti…

