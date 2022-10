Altissima tensione al GF Vip 7, con Antonino Spinalbese che ha avuto una lite con Charlie Gnocchi. Il post-puntata del 27 ottobre è stato a dir poco scoppiettante e nella Casa i toni si sono alzati notevolmente con accuse dirette dell’ex di Belen Rodriguez. L’inviato di Striscia la Notizia ha provato a fornire le sue spiegazioni in merito alle critiche ricevute, ma è stato aggredito verbalmente dal giovane. Difficile che i due riescano a trovare un compromesso, dopo che si è registrata una frattura che secondo molti potrebbe essere insanabile.

Dopo questo scontro al GF Vip 7, Antonino Spinalbese nel corso della lite con Charlie Gnocchi ha anche preannunciato di voler fare qualcosa nello specifico per reagire a questa situazione. Anche altri concorrenti si sono intromessi nella discussione generale e sicuramente l’atmosfera non è delle migliori. Bisognerà capire come si comporteranno i due in questi giorni, ma una pace definitiva prima del prossimo appuntamento con Alfonso Signorini appare improbabile. Andiamo a vedere cosa è successo nelle scorse ore.

GF Vip 7, Antonino Spinalbese ha una lite con Charlie Gnocchi

Situazione più che bollente all’interno del GF Vip 7. Antonino Spinalbese ha avuto una lite pesante con Charlie Gnocchi e sono state fatte accuse dirette al compagno di avventura. In primis ha esclamato: “Sei un manipolatore, sai come prendere le persone”. Il 27enne si è lamentato della nomination subita da Charlie durante la puntata e si è dunque infuriato per quel gesto. In difesa di Spinalbese è arrivata Pamela Prati, che ha detto: “Un amico non si nomina”. Ma Gnocchi non ha cambiato la sua idea: “Lui non è stato galante con Nikita”.

Antonino ha detto di aver deciso di stuzzicare Charlie Gnocchi, usando dunque la presunta strategia messa in campo dal coinquilino in questi giorni. Charlie ha protestato, dicendo: “Basta, vado via. Menti, non è un problema di amicizia ma di comportamento”. E Spinalbese non si è fermato qui, infatti ha ribattuto ancora: “Quelli che mi dicono che non hanno più fiducia in te hanno ragione. Stai facendo un casino incredibile”. E infine Luca Salatino ha esclamato: “Non puoi stare una settimana con una persona e poi la nomini. Per me non sei un amico”.

Il pubblico ha scritto in riferimento al litigio tra Spinalbese e Gnocchi: “Antonino è un falso”, “Ma non può fare una questione di stato, ogni volta che lo nominano”, “Charlie manipola tutti”, “Le persone che dicono che Antonino non vuole essere nominato non hanno capito niente. La nomination per lui non è stato un problema, la motivazione sì”.