La confessione di Vittorio Menozzi su Beatrice Luzzi. Succede tutto dopo alcuni giorni dall’abbandono dal Grande Fratello della donna. È da allora che Vittorio sembra aver perso il suo solito spirito allegro e la voglia di divertirsi. Per molti fan infatti, questo atteggiamento confermerebbe che tra i due ci fosse più di una semplice amicizia. Un video risalente al mese scorso ha rivelato una conversazione tra Vittorio e Fiordaliso, in cui quest’ultima suggerisce che Vittorio potrebbe avere una cotta per Beatrice.

“Io ho capito tutto. Guarda che a te te piace Bea. Guardami! Ti piace Vitto! Non ti innamorare Vitto, Vitto guardami. Ok, non diciamo innamorare, ma incottare, perché per me incottato di lei lo sei. Dimmi la verità, lo sei davvero? Non c’è mica problema per l’età“. A questo punto il Menozzi decide di chiarire alcuni punti e dice: “A me piacciono i caratteri forti. Oltre ad un certo limite non vado. Se sono innamorato? No zia no. Innamorarsi è un’altra cosa”.





La confessione di Vittorio Menozzi su Beatrice Luzzi

E ancora: “Se sono incottato? Em… non ci sarebbe niente di male dai. L’età? No è solo un numero lei per certi versi è una ragazza di 25 anni“. Vittorio ha poi confessato a Stefano, un altro concorrente, di sentire molto la mancanza di Beatrice: “Se mi manca Bea? Certo. In lei trovavo anche comprensione e molto altro. Perdere lei come riferimento è stato scombussolante, un bel colpo”.

Poi dice Vittorio: “Avrei voluto poterle dire tre parole. Invece nulla e questo mi tormenta. Parlarle sarebbe stato consolatorio per lei e per me anche. Questa cosa mi ha buttato giù e ci penso sempre. Mi infastidisce che questo non sia potuto succedere“. Nonostante il gossip selvaggio, sia Vittorio che Beatrice hanno sempre smentito l’esistenza di una relazione romantica, insistendo sul fatto che la loro è solo una profonda amicizia.

Per me Vittorio si è innamorato di Bea. Non è solo questione di punto di riferimento, ha troppi gesti che mi fanno pensare a questo. Tiene il suo accendino stretto, va a dormire nel suo letto, piange in loop. C’è altro#grandefratello — oops.. (@Darkest36517603) January 5, 2024

Quante volte la nominata ?? A quanti ha detto le stesse identiche parole ?? Lui è propio perso lui è un #luzzers Innamorato come noi VITTORIO NON SEI SOLO TI CAPIAMO #grandefratello #vittuzzi pic.twitter.com/6uDb2KgJV3 — Rossy (@RosaS7pq895x7c) January 7, 2024

Tuttavia, l’intensità del legame tra i due ha suscitato l’interesse di molti, compresi i loro compagni di casa. La sua tristezza così estrema per la partenza di Beatrice dal Grande Fratello, tuttavia, ha alimentato le speculazioni dei fan e degli altri concorrenti. Chissà cosa accadrà dopo un possibile rientro.

