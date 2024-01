Una cosa abbiamo imparato in questi mesi, al Grande Fratello i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Sarà pure l’edizione in cui a trionfare è il politically correct (almeno all’inizio è stato così per volontà diretta di Pier Silvio Berlusconi), ma freddure, frecciate e in alcuni casi colpi bassi sono all’ordine del giorno. Ne sa qualcosa Garibaldi che di scivoloni ne ha fatti parecchi. L’ultimo quello con Stefano Miele al quale ha raccontato di avere ‘tanti amici gay’.

Affermazione che aveva provocato la reazione del concorrente da poco entrato. Che aveva attaccato: “Non si dice ‘ho tanti amici gay come te’. Io non vengo da te e ti dico che ‘ho tanti amici etero o biondi’. Non c’è bisogno di specificare, essere gay non ha alcuna caratteristica diversa da quella di altri e non c’è bisogno di accomunare. Sei tu che ti stai alterando. E se Anita ti difende dicendo che vieni dal paesino ti sta dando dell’ignorante”.





Grande Fratello, frecciata di Perla a Greta: “Ma la gonna dov’è?”

Se Garibaldi è uno dei protagonisti in quanto a cadute di stile, ieri Letizia Petris e Perla non sono state da meno, pizzicando Greta sul suo outfit nonostante la pace che sembrava essere calata sulle due dopo l’uscita di Mirko Brunetti. Ad immortalare tutto è un video che ha preso a circolare in rete con estrema velocità in cui si vedono Perla e Letizia ridere.

Nello specifico si sente Perla che dice a Letizia: “Ma Greta che…. Non se l’è messa la gonna”. Le telecamere non indugiano su Greta ma tanto è bastato per scatenare i commenti e la reazione degli autori. Sembra, infatti, che poco dopo l’ex di Mirko Brunetti sia stata richiamata in confessionale dalla produzione proprio a causa del suo abbigliamento troppo audace.

Una notizia, riportata da Novella 2000, della quale non c’è certezza assoluta a differenza dei commenti che si sono scatenati in rete. Non tanto nei confronti di Greta, che continua ad avere un alto gradimento tra il pubblico, quanto su Perla e Letizia tra chi le accusa di aver ingigantito la cosa per danneggiare l’immagine di Greta e che pensa si sia trattato di un’osservazione senza malizia.