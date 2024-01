Nella prossima puntata del Grande Fratello ci sarà parecchio da discutere. Sul piatto della bilancia, in primo luogo, il caso Beatrice Luzzi con le accuse ad alcuni concorrenti di non essere stati abbastanza vicini all’attrice dopo la morte del padre. Sulla questione erano intervenuti numerosi vip tra cui Rita Dalla Chiesa che non aveva avuto peli sulla lingua. “E adesso solo rispetto. Ogni frase di circostanza sarebbe finta come la maggior parte delle persone che sono rimaste nella casa”, aveva detto.

Parole poi replicata da Rossella Erra: “Dopo avere passato mesi in balia di offese e tradimenti, dopo una notte di Capodanno isolata e con nessuno a confortarla (se non Stefano e Sergio) mi stringo ancor di più a Beatrice Luzzi per questa tremenda e dolorosa perdita. La maggior parte della Casa non ti ha capita, ma fuori c’è un’onda d’amore e di affetto per te”.





Grande Fratello, lite tra Perla e Federico sulla pulizia del bagno

“Anche se forse non sufficiente, in questo momento, prova ad utilizzare questo amore per ricavarne un briciolo di sollievo”. E da parlare ci sarà anche per la lite che ha visto coinvolti Perla Vatiero e Federico Massaro. A quanto riporta il sito Gossip e tv sembra che tra i due siano volate parole grosse e pure qualche insulto. Il motivo? Ve lo spieghiamo subito.

Perla avrebbe rimproverato Federico per la poca pulizia nella quale ha lasciato il bagno. E Federico? Ha risposto che non intende prendere ordini da nessuno e che l’ex volto di Tempatation Island, considerando che non lava mai i piatti, è l’ultima che può parlare di pulizia. “Non è che qua siamo tutti agli ordini di Perla Vatiero… ma va via…va!” ha tuonato Massaro.

Federico :“Non è che qua siamo tutti agli ordini di Perla Vatiero…ma va via…va!” ✨✨✨#grandefratello pic.twitter.com/shhhUVyq1B — Daniele Ganzaroli (@Daniele3290) January 7, 2024

Che poi ha raccontato tutto a Vittori Menozzi dando della ‘cafona’ a Perla. La discussione tra i due concorrenti del Grande Fratello 2024 è durata diverso tempo, ad un certo punto Perla è andata a dormire ma dopo essersi risvegliata ha ripreso animatamente ad inveire contro il modello. Ci sarà di sicuro un secondo round.