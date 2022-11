Confessioni a luci rosse nella casa del GF Vip. Il dibattito un po’ spinto è stato fatto da Oriana Marzoli e Edoardo Donnamaria. Ma cosa è successo? In pratica l’ex volto di Forum ha scoperto quello che è successo sotto le lenzuola tra la venezuelana e l’ex di Belen ed è rimasto senza parole. Edoardo ha quindi chiesto alla donna: “Ti sei lasciata davvero? Ma quindi è successo quello sotto le coperte? Quello intendo, il fatto completo”.

“Ah si? Oddio e poi dopo ti ha mollata con la cosa della Ferrari e Porsche? Ma veramente? Come avete fatto, come si fa qui dentro? No ma veramente? Mamma mia ragazzi. Però sei scema, Antonella non si sarebbe mai concessa se avesse avuto dubbi su di me. Antonella tu lo sapevi? E perché non me l’hai detto? Se Antonella non fosse stata sicura non sarebbe andata oltre e non va comunque anche adesso”. A questo punto Edoardo Donnamaria è subito corso a spifferare tutto ad Antonella Fiordelisi.

Confessioni a luci rosse nella casa del GF Vip

Naturalmente il giovane si è schierato con Oriana e ha detto: “Lo so che lui non è sicuro, ma non si fa così. Lasciamo perdere non mi far parlare di questa cosa. Sì vabbè la figlia, sì certo. Ma poi qui fa una figura di M se esce tutto, è un casino se esce. Meglio che non ne parlo di questa cosa, perché ne parlerei solo male fidati. Però adesso è meglio che cambiamo discorso“.

“Voglio di più, voglio la Ferrari va bene? tu sei una Porche”



MUSICA PER LE MIE ORECCHIE #gfvip #gintonic pic.twitter.com/HFrrWT6ArB — Har✨ (@is16__) November 24, 2022

#orialbese Patto d'amicizia tra Antonino e Oriana pic.twitter.com/JxmxZqdg3V — Moadon Kaduregel Maccabi Haifa (@Maccabi1913) November 25, 2022

Antonella al contrario di Edoardo ha giustificato Antonino: “E comunque io non l’avrei mai fatto. Alla fine lui ha fatto bene, se non è sicuro. Non penso che questa cosa uscirà. Ok allora non parliamone“. Insomma, ad Edoardo non è proprio andata già questa cosa che tra Antonino ed Oriana sia stata consumata una notte di passione.

Oriana dopo che Nino non la caga più: ora io non so cosa fare qua dentro perché non si fa niente, ora come faccio con il percorso?



la pochezza e la superficialità di essere lì dentro e volere una storia altrimenti sai che di te non si parla #gfvip #gintonic 💀😨 pic.twitter.com/HOtvhvqWBj — gintonic ginevra&antonino🚢 (@ginevraantonino) November 24, 2022

E sembra anche che invece tra lui e Antonella invece, a parte qualche impeto di passione, niente di più. Tra l’altro sempre Edoardo trova d’accordo centinaia di persone sui social che ora additano Spinalbese come uno sciupafemmine che poi si “salva” citando semplicemente la figlia. Un po’ come a dire: “prima ti faccio credere il paradiso e una volta raggiunto lo scopo, scusa ma devo pensare a mia figlia”. Non si fa così.

