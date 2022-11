Gf Vip 7, Edoardo Tavassi minaccia di lasciare il gioco. È successo tutto dopo il duro confronto con Sarah Altobello durante il quale sono volate parole grosse. Dopo la lite Sarah si è subito sfogata con Giaele: “Non mi invento le cose! Lui è anche venuto all’orecchio a dirmi che non si capisce nulla quando parlo. Mi denigra e mi fa passare come se avessi un deficit. Questo non è scherzare è sminuire. Mi sento come a scuola, quando uno decide con chi devi stare e cosa fare. A me dispiace se adesso vuole abbandonare, però non mi sono inventata”.



“Lui mi addita come una che non sono. Mi ripete sempre che non capisco nulla, non è bello. Sempre questa sensazione che lui sta nel giuro. A me questo mi ferisce”. Secca era stata la risposta del fratello di Guendalina: “Io le ho spiegato che se scherzo con qualcuno è perché mi fa piacere la sua compagnia. Non è vero che l’ho denigrata! Io le ho detto all’orecchio che è scema? Mai!”.

Leggi anche: “Ma stai scherzando?”. Antonino non può credere alle sue orecchie, gelo dopo le parole di Oriana





GF Vip 7, Edoardo Tavassi minaccia di lasciare il programma: il motivo



E ancora: “Se sento un’altra bugia su di me o apro la porta rossa e me ne vado o me la aprono loro. No mi dispiace ma io qui dentro con questa gente non ci sto. Fuori ho un lavoro io esco. Io vado fuori, non ce voglio vivere così”. Il litigio è andato avanti per diverse ore, poi fortunatamente la situazione è rientrata ed è finita con un grande abbraccio.



Per la gioia dei fan anche se non proprio tutti con le critiche che si sono concentrate su Edoardo. “Metti i video in cui Tavassi chiede di accettare di andare contro Oriana al gala e nominarla insieme a Nikita e George. Anche loro tre meritano di sapere cosa dicono di loro alle loro spalle. Anche gli insulti di Micol ad Oriana, se non si mette tutto il concorso smette di essere giusto ed uguale per tutti”.



Ma ance Sara non viene risparmiata: “Sara se non ti piace che la gente ti prende in giro per come parli. Esci da questo personaggio di merda che ti sei creata é dimostra che sei una donna intelligente. Non te la prendere con Tavassi siete sulla stessa onda”.

“Lo ha saputo già prima di entrare”. GF Vip 7, la notizia ‘choc’ su Edoardo Tavassi