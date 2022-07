Clarissa Selassiè, parole che fanno discutere i fan. Tra le sorelle è la più giovane ma non per questo meno determinata nella scalata verso la vetta del successo. Dopo l’esperienza vissuta nella casa del Gf Vip, la principessa ha rivelato a tutti i suoi progetti futuri, finendo anche in un vortice di critiche.

Clarissa Selassié, la brutta figura davanti a tutti. Appena 20 anni per la principessa e tanta voglia di farsi conoscere e apprezzare. Le parole dell’ex gieffina, però, vanno contro le novità che riguardano il reality show di Alfonso Signorini, nello specifico dopo la scelta sulle future opinioniste.





Clarissa Selassié, la brutta figura sotto gli occhi di tutti

Dovrebbero essere confermate nel ruolo di opinioniste del GF Vip 7 Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Una scelta contestata da Clarissa Selassié che così afferma: “Allora, assolutamente grande rispetto per le carriere di queste due donne” sottolinea la più giovane delle sorelle. Ma poi aggiunge qualcosa. (Clarissa Selassié, piovono critiche: “Fuori da ogni logica”).

“Io mi ero sempre espressa in questi mesi per voler fare l’opinionista. Credo che non abbiano avuto il coraggio di osare nel mettere una figura peperina come me che sicuramente avrebbe preso una fascia molto più vasta, dai teen, ai millennials, ai Generazione Z. Ma tantissime altre ancora. Poi a me piace commentare il gossip”, sottolinea Clarissa Selassié dopo la scelta da parte degli autori del programma.

“Ho il carattere e nonostante i miei 20 anni ero pronta a dire la mia, ad andare controcorrente e a dimostrare che noi giovani donne siamo in grado di riempire questo ruolo. Tutti parlano di gavetta, ma non è di certo la gavetta a prepararti. Ho visto persone con 40 anni di carriera non essere in grado di portare rispetto a nessuno, nemmeno a loro stessi. Credo che la televisione si debba un po’ svecchiare perché quest’anno la più giovane ha 60 anni. Insomma diamo spazio ai giovani: siamo tanti e abbiamo voglia di lavorare”. Parole di Clarissa Selassiè che potrebbero andare incontro a qualche replica: “Clarissa è brava”, ha detto di se stessa.

