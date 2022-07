“Che cosa hai detto?”. Elodie, lite con la vip durante il concerto: succede davanti a tutti

Elodie litiga con Anna Pettinelli. È successo durante un concerto a Ostia sul palco dell’RDS Summer Festival. Negli ultimi tempi la cantante ha fatto parlare di sè sia per i suoi numerosi successi musicali sia per la sua storia, tormentata, con Marracash. I due recentemente si erano lasciati: “Non riuscivo a pensare a me e a lui genitori, è troppo assoluto quello che ci unisce, non ci poteva essere spazio per un terzo bambino, sarebbe venuto al mondo da una spinta vitale pazzesca, ma sai quanti problemi avrebbe avuto?”.

Sempre sul rapporto con Marracash pochi giorni fa Elodie ha spiegato: “Come ha detto lui di recente ci vogliamo molto bene, abbiamo un rapporto non convenzionale, che esiste ed è molto forte. In questo momento provo tanto amore e non mi interessa come poi si trasformerà, ma so di esserne più cosciente. Certe volte scappi ma questa volta ho deciso che voglio essere adulta”.





Elodie e la discussione con Anna Pettinelli sul palco

È un’estate molto movimentata per Elodie. Dopo il successo di “Vertigine” e “Bagno a Mezzanotte” l’ultima hit “Tribale” sta riscuotendo tanti consensi. La cantante sta girando l’Italia per partecipare a kermesse musicali e fare concerti. Proprio a Ostia in occasione dell’RDS Summer Festival l’artista romana ha presentato i suoi pezzi più recenti. Ad un certo punto, però, è successo qualcosa di inatteso che sta facendo discutere.

Mentre il pubblico urlava “Niente canzoni d’amore, niente canzoni d’amore”, Elodie e Anna Pettinelli hanno avuto una discussione sul palco. L’ex insegnante di Amici si è rivolta alla cantante con un tono evidentemente troppo deciso e l’artista le ha risposto piccata: “Anna tu sei sempre aggressiva però con me eh…”.

Il concerto è subito ripreso e non ci sono stati altri momenti di incomprensione, ma in tanti ora stanno commentando questa discussione tra Elodie e Anna Pettinelli. Non sembra esserci ruggine tra le due, ma di certo il botta e risposta ha stupito molti. In ogni caso ora sembra essere tornato il sereno e non ci sono strascichi polemici. Almeno per ora…

