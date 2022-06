“Solo lui mi fa quelle cose”. Elodie non lo nasconde più: Marracash ha colpito nel segno

Elodie torna a parlare di Marracash. L’ultima volta che lo fece fu subito dopo la rottura con il rapper. In quell’occasione spiegò i veri motivi per cui erano giunti a quella conclusione: “Non riuscivo a pensare a me e a lui genitori, è troppo assoluto quello che ci unisce, non ci poteva essere spazio per un terzo bambino, sarebbe venuto al mondo da una spinta vitale pazzesca, ma sai quanti problemi avrebbe avuto?”.

Elodie torna a parlare di Marracash: “Ci vogliamo molto bene”

Elodie torna a parlare di Marracash in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. La loro storia iniziò nel migliore dei modi, quando lui le ha regalato un featuring nel video di Margarita. “Durante il video il flirt era già vero. L’effetto che mi ha fatto lui nella vita non me l’ha mai fatto nessuno. È animalesco, ha quel tormento animale, e poi mi stupisce. È stato l’essere umano che più mi ha agitato. C’erano paura e desiderio, ci studiavamo ed era difficile acciuffarci”.

Due anni dopo è arrivata la rottura tra Elodie e Marracash ma i due hanno conservato un bellissimo rapporto: “Come ha detto lui di recente ci vogliamo molto bene, abbiamo un rapporto non convenzionale, che esiste ed è molto forte. In questo momento provo tanto amore e non mi interessa come poi si trasformerà, ma so di esserne più cosciente. Certe volte scappi ma questa volta ho deciso che voglio essere adulta”.

