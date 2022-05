Top foglie fico Elodie e Chiara Ferragni: marca e prezzo del capo lanciato dalla cantante e dall’influencer e imprenditrice. Il top a forma di “foglie di fico” sfoggiato da due delle donne più amate del mondo dello spettacolo e della musica è diventato il must have per questa estate 2022.

Chiara Ferragni ed Elodie hanno pubblicato alcuni scatti con il top a foglie di fico ed entrambe hanno ottenuto milioni di like. Un reggiseno top che lascia coperti solo i capezzoli, con le coppe a forma di foglie di fico e un gioco di lacci a incrocio sulla schiena.





Top foglie fico Elodie e Chiara Ferragni: marca e prezzo

La prima a sfoggiare il top a foglie di fico è stata la cantante Elodie, ormai una delle artiste più amate nel panorama musicale italiano e amata anche dalle molto brand famosi, in uno shooting organizzato nei giorni scorsi e pubblicato anche sul suo account Instagram, dove ha sfoggiato anche un nuovo look con capelli lunghi, ricci e schiariti.

Poi anche Chiara Ferragni ha ceduto al fascino del top a foglie di fico indossandolo durante un pranzo insieme al marito Fedez in un ristorante a Portofino, dove la coppia ha trascorso un weekend d’amore. Location scelta anche da Kourtney Kardashian e il musicista Travis Barker per le nozze da sogno con famiglia a seguito. Il top a forma di foglie di fico indossato da Elodie e Chiara Ferragni è del brand andreādamo e costa 180 euro.

Chi è lo stilista che ha creato il top a forma di foglie di fico indossato da Elodie? Come si legge sul suo sito, Andrea Adamo nasce nel 1984 a Crotone e durante gli studi all’accademia di belle arti di Bologna inizia il suo percorso come fashion designer grazie a uno stage da Les Copains. Lavora per quasi 5 anni al fianco della designer emiliana Elisabetta Eranchi presso il suo omonimo brand passando poi da Roberto Cavalli, dove sviluppa la sua passione per gli abiti speciali e da sera. Poi si trasferisce a Parigi per lavorare con Zuhair Murad, decidendo poi di tornare in Italia dove diventa head designer celebrities and special project per Dolce & Gabbana e nel 2018 ritorna a Parigi per seguire l’immagine di Ingie Paris. A inizio 2020 Andrea Adamo apre brand andreādamo e il suo shop online.

