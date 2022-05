Chiara Ferragni, i festeggiamenti per il compleanno sono super lusso. L’influencer e moglie di Fedez arriva a un traguardo importante che va festeggiato all’altezza. Chiara Ferragni compie 35 anni il 7 maggio e per l’occasione la scelta cade sulla Sicilia. Famiglia al completo per la festa di compleanno da sogno presso la lussuosa villa di Palermo.

Chiara Ferragni pronta a spegnere 35 candeline per la festa organizzata in Sicilia con Fedez, i figli e i suoi amici più stretti. La scelta della location preannuncia un weekend da sogno presso villa Igiea Rocco Forte Hotels, leggendario palazzo del XIX secolo situato proprio sul lungomare di Palermo. Un compleanno che si preannuncia indimenticabile.





Chiara Ferragni ha scelto di festeggiare il compleanno con Fedez, i figli Leone e Vittoria Lucia, la sorella Valentina Ferragni e i suoi amici più stretti, da Veronica Ferraro a Chiara Biasi presso quella che era la villa privata dall’ammiraglio inglese Cecil Domville. In pieno stile neogotico con vista sul golfo di Palermo, la villa è circondata da un parco e costellata di terrazze che dalle stanze offrono una splendida vista-mare.

Nello specifico, Chiara Ferragni alloggerà proprio una delle suite iconiche del lussuoso hotel, detta Donna Franca. I fan hanno avuto modo di avere qualhe ‘assaggio’ grazie alle foto condivise su Instagram. Inutile dire che il lusso è di casa.

Per soggiornare a Villa Igiea i costi variano in base alla tipologia di stanza scelta. La più economica? 800 euro a notte, ma Chiara Ferragni non ha di certo badato a spese. Ben 6.000 euro a notte per la Suite Donna Franca, anche se il dubbio che l’infleuncer abbia prenotato l’intera struttura per il suo compleanno non è da escludere.

