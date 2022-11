Due ragazze ritrovate in diretta a Chi l’ha Visto?. Momenti di grande tv su Rai3, dove Federica Sciarelli compie un colpaccio per il suo programma già seguitissimo. Ma cosa è successo durante l’ultima puntata in diretta, quella del 16 novembre 2022? All’inizio della trasmissione infatti, è stato ampio spazio alla vicenda delle due ragazzine scomparse improvvisamente da Roma. 15 e 14 anni, dopo essere scomparse, sono state viste a Siena qualche ora dopo.

A telefonare in diretta alla Sciarelli, la mamma di una delle due. Poi il colpo di scena quando una telespettatrice ha contattato la redazione del programma dicendo che sua figlia in quel momento si trovava proprio sullo stesso autobus Siena-Torino in cui c’erano anche le due ragazze. A quel punto, la donna ha subito mandato la foto delle ragazze alla figlia, informandola appunto che su quell’autobus potevano esserci le due minorenni scomparse che tutti cercavano.

Due ragazze ritrovate in diretta a Chi l’ha Visto

Poi è stata la Sciarelli a parlare direttamente con la ragazza nel bus. “Immagino che le luci siano semispente, se qualcuno dei passeggeri vuole dormire – ha detto la Sciarelli alla ragazza – Ma se hai la possibilità di spostarti, dai un’occhiata per vedere se le ragazze che cerchiamo sono lì”. A quel punto, coraggiosamente la ragazza si è messa ad osservare uno per uno i passeggeri fino a che non le ha trovate davvero: “Le vedo! Le ragazze sono qui!”.

Chi l’ha visto?, due ragazze ritrovate in diretta. Federica Sciarelli felicissima #chilhavisto pic.twitter.com/6LQ8sB0uRJ — Anna Mobene (@annamobenesi) November 17, 2022

Lacrime a casa, dove la mamma di una delle due è esplosa di gioia. Poco dopo la ragazza-eroe ha poi ceduto il suo telefono ad una delle due minorenni, che ha parlato in diretta con la mamma scoppiando a piangere e dicendole di avere paura. Se dapprima la madre le ha fatto una ramanzina, poco dopo l’ha tranquillizzata assicurandole che alla prossima fermata sia lei che l’amica sarebbero state prelevate dalle forze dell’ordine e che tutto sarebbe andato bene.

Sul Flixbus al telefono:



– Carabiniere: a che ora arriva il Flixbus?

– Autista: tra 40 minuti

– Carabiniere: no mi deve dire a che ora arriva



Io c'ero.

Grazie di esistere.



#chilhavisto — Stewie 🖤💙 (@Stewieneroblu) November 16, 2022

comunque questa è la prima volta che vedo #chilhavisto e due bambinelle sono state ritrovate su un flixbux diretto a torino grazie alla madre, fan del programma, di una donna che sta viaggiando su quello stesso identico bus MA CHE SPETTACOLO — martina (@evermoredeluxe) November 16, 2022

A quel punto anche l’autista del pulman è intervenuto, indicando ai familiari delle ragazze l’orario e il luogo della prossima fermata. “State tranquille, è stata una ragazzata. E’ finito tutto bene” ha chiuso Federica Sciarelli. Che momento di tv.

