Mercoledì chiama Chi l’ha Visto e il 2 novembre 2022 la storica trasmissione di Federica Sciarelli è tornata in onda puntuale. O meglio, non proprio. Intanto, come sostenevano le anticipazioni, si è affrontato ancora il caso di Marzia Capezzuti, la 29enne scomparsa poco più di un anno fa in provincia di Salerno.

Emergono nuovi particolari sulla sua sparizione, le persone indagate per questo caso sono adesso sette: sono indagate, con l’ipotesi di omicidio e occultamento di cadavere, due nuove persone, oltre alle cinque già sotto inchiesta. E poi come sempre appelli, richieste di aiuto e segnalazioni di persone in difficoltà.

‘Chi l’ha visto’, le scuse in diretta di Federica Sciarelli

Chi l’ha visto, che è anche visibile in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay, dà sempre appuntamento ai telespettatori a a partire dalle 21.20 su Rai 3. Ma mercoledì 2 novembre la nuova puntata si è aperta in ritardo e con le scuse di una Federica Sciarelli visibilmente infastidita dal fuoriprogramma.

“Buonasera a tutti, scusate il ritardo, ci state scrivendo in moltissimi arrabbiati – ha esordito Federica Sciarelli, la conduttrice e pilastro della trasmissione di Rai3 – Ovviamente non è colpa nostra, come potete immaginare noi siamo qui prontissimi, cercheremo di capire cosa succede, di solito si fa ritardo quando ci sono dibattiti parlamentari, qualche cosa da servizio pubblico che può sforare”.

"Scusate il ritardo,ci state scrivendo arrabbiatissimi ma non è colpa nostra,noi siamo qui. Ma non ve la prendete con #upas perché sono registrati. Comunque darò la linea a Mannoni puntuale come sempre"

Bastare con classe ❤️ #chilhavisto #ascoltitv #coseditv #chilhavisters ✈️✈️✈️ pic.twitter.com/CjSw3kBWii — Ale Stonata 🇪🇺🇺🇦 (Basilia DiPietro) (@AleStonata) November 2, 2022

E ancora: “Non c’entra niente Un Posto al Sole perché sono registrati, non ve la prendete con loro. Noi naturalmente daremo la linea a Mannoni (il conduttore di Linea Notte, ndr) in orario”. Non aggiunge altro Federica Sciarelli, ma come riporta il sito Fanpage a conti fatti l’unico programma che potrebbe aver fatto ritardo è Il Cavallo e la Torre di Marco Damilano, dal momento il solo ad andare in onda in diretta nell’orario dell’access prime time.