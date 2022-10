Federica Sciarelli conduce da tantissimi anni Chi l’ha visto, ma quanto guadagna, qual è il suo stipendio? Amatissima dal pubblico, la giornalista e presentatrice è spesso al centro delle voci che la vorrebbero lasciare la storica trasmissione in onda su Rai 3 che si occupa di casi di sparizione e cronaca nera.

E proprio ultimamente, sulle pagine del settimanale Nuovo, ha commentato i rumor che ogni anno riprende quota: ”È molto difficile che qualcuno voglia lasciare la propria poltrona, io invece avevo chiesto di cambiare. Mi hanno chiesto di rimanere e l’ho fatto con grande piacere”, le sue parole.

Leggi anche: Federica Sciarelli colpita da un lutto improvviso: “Purtroppo è morta”





Federica Sciarelli stipendio, “quanto guadagna con Chi l’ha visto”

E infatti anche in questa nuova edizione Federica Sciarelli è alla guida di Chi l’ha visto. Nell’ultima puntata andata in onda, tra l’altro, si è anche tagliata una ciocca di capelli in diretta per solidarietà alle donne iraniane. “Una ciocca di capelli della Sciarelli vale quanto tutto il museo”, ha twittato un utente. E un altro: “La Sciarelli che si taglia una ciocca di capelli in diretta in un punto della testa ben visibile, che queen!”.

Il pubblico l’adora e vorrebbe saperne di più sulla giornalista e conduttrice che forse è tra i personaggi del mondo dello spettacolo più riservati in assoluto. La curiosità del pubblico è ovviamente anche sul suo stipendio: secondo alcune indiscrezioni la cifra ammonterebbe circa a 240mila euro all’anno, a cui si potrebbero aggiungere altri compensi per altre collaborazioni esterne alla trasmissione di Rai3.

Un compenso, questo, che considerando il “tetto” imposto dalla legge, è il massimo che si può percepire in Rai, tv di Stato. E sicuramente anche meritatissimo, direbbero i suoi tanti fan. Ma stando alla lista dei compensi de Il Fatto Quotidiano, quello di Federica Sciarelli non è affatto il più alto. Al primo posto ci sarebbe Fabio Fazio con oltre 2 milioni di euro all’anno, poi Bruno Vespa con circa 1 milione e 700mila euro e dietro Enrico Lucci con 500mila euro.