Federica Sciarelli è pronta a tornare in diretta con un nuovo appuntamento di “Chi l’ha visto” ma ha anche rivelato di essere stata colpita da un lutto improvviso. Mercoledì 19 ottobre 2022 sarà di nuovo in onda su Rai 3 per approfondire i casi di persone scomparse e i principali temi di attualità e cronaca.

Dalle anticipazioni si è appreso che nella nuova puntata, oltre a lanciare appelli e segnalazioni su casi di nuove sparizioni verrà dato ampio spazio alla vicenda di Jois Pedone. Pedone è il 19enne trovato senza vita in mare, a Vasto, lo scorso 22 agosto. Lo studente aveva un borsone di circa 40 kg legato alla caviglia e, dopo essere stato sottoposto all’autopsia, è stata stabilita la morte per annegamento.

Leggi anche: “Ma è seria?”. Federica Sciarelli, telespettatori impazziti per l’annuncio a Chi l’ha visto





Federica Sciarelli lutto: “Purtroppo è morta”

Secondo le fonti ufficiali si tratta di suicidio, ma il padre e lo zio del 19enne hanno affermato che dietro questa storia ci sarebbe un caso di esoterismo, terminato in tragedia. La Procura di Vasto ha quindi aperto un’inchiesta per istigazione al suicidio. E a “Chi l’ha visto” si parlerà di una misteriosa persona che era in stretto contatto con lui. Ovvero una donna ribattezzata “la Sacerdotessa”.

Non solo. Federica Sciarelli tornerà anche sul caso di Marzia Capezzuto con nuovi documenti inediti sulla ragazza che aveva denunciato il fidanzato per maltrattamenti e violenze. Ora una notizia privata sulla giornalista e conduttrice: un lutto che l’ha colpita ultimamente come racconta tra le pagine del settimanale Nuovo.

Federica Sciarelli, oltre a parlare della sua trasmissione, ha rivelato di aver perso improvvisamente Emma. La cagnolina di casa alla quale era molto legata “purtroppo è morta, aveva dodici anni. Dopo la sua scomparsa mio figlio ha adottato una nuova cagnolina, ha quattro mesi e si chiama Nina”. Queste le parole usate dalla giornalista parlando di questo recente lutto.