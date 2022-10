Nuovo appuntamento con Chi l’ha visto, lo storico programma di Rai 3 condotto da Federica Sciarelli, che in puntata ha lanciato un appello ai suoi affezionati telespettatori. La puntata andata in onda mercoledì 5 ottobre si è parlato dei casi di Andreea Rabciuc, Marzia Capezzuti e del giovane Jois, proponendo particolari nuovi e inquietanti. Ma è stato anche il momento di un appello di Federica Sciarelli.

Come sempre ci sono state nuovi appelli per delle scomparse nuove o per casi già trattati dalla trasmissione in onda il mercoledì in prima serata su Rai Tre. La nuova puntata di “Chi l’ha visto?” ha aggiornato i vari casi trattati dal programma nel corso delle ultime settimane. Federica Sciarelli e la sua squadra hanno raccolto nuove segnalazioni provenienti dai luoghi più disparati del nostro territorio.

Appello di Federica Sciarelli a Chi l’ha visto: “Non chiamatemi Sciary”

Dopo aver ospitato i genitori di Marzia Capezzuti, mercoledì 5 ottobre è intervenuta l’ex moglie di Alessandro, ex fidanzato di Marzia trovato morto a Napoli due anni fa. La donna aveva vissuto nella stessa casa della ragazza scomparsa nel giugno del 2021 a Pontecagnano Faiano (Salerno). La casa è quella di Barbara, sorella di Alessandro finita nelle indagini della scomparsa dopo la segnalazione di un vicino di casa.

E ancora il caso di Andreea Rabciuc, la ragazza di 27 anni scomparsa il 12 marzo scorso a Jesi: indagato, il fidanzato Simone Gresti ha ribadito che, dopo aver partecipato a una festa alla quale lui stesso era presente, Andreea sarebbe salita su un’auto insieme a persone non meglio identificate. Poi ancora il caso diciannovenne Jois, studente di economia trovato senza vita nel mare di Vasto.

I genitori hanno escluso l’ipotesi del suicidio e nella puntata di”Chi l’ha visto?” si è parlato dell’inquietante ipotesi di una setta. Non solo, durante l’ultima puntata è stato il momento di un particolare appello di Federica Sciarelli.

La sciary ha ufficialmente imparato il twitterese #chilhavisto — BelaLugosi (@crudeliademon3) October 5, 2022

La trasmissione di Rai Tre è molto seguita anche sui social, in particolare su Twitter, e la conduttrice ha voluto lanciare un appello proprio ai telespettatori del social che da tempo l’hanno ribattezzata “Sciary”. “Su di me fanno tante vignette divertenti, le migliori le ho sistemate sul frigorifero di casa. Ma al popolo dei social vorrei dire una cosa: non chiamatemi Sciary, ma Fede, è un fatto scaramantico. Si accorciano i nomi, mai i cognomi” ha dichiarato la conduttrice lasciando i suoi fan senza parole.