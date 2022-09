Federica Sciarelli è tornata. Mercoledì 14 settembre 2022, dopo la consueta pausa estiva, la giornalista e conduttrice era di nuovo in diretta dagli studi di Rai 3 per dare inizio a una nuova edizione di ‘Chi l’ha visto?’. Ormai veterana del programma amatissimo che si occupa di scomparsi e principali casi di cronaca, si è di recente aperta in un’intervista al settimanale NuovoTv.

“È un programma duro il mio, ho più volte pensato di lasciare per dare spazio ad altri giornalisti – ha raccontato Federica Sciarelli al magazine – Di solito nessuno vuole lasciare la poltrona ma io, da buona giornalista, avendo un animo curioso, volevo farlo”.





Federica Sciarelli torna a ‘Chi l’ha visto?’, la frase subito virale

“Mi hanno sempre chiesto di rimanere alla conduzione e io l’ho fatto con grande piacere”, ha aggiunto Federica Sciarelli che da quasi due decenni è al timone della conduzione di ‘Chi l’ha visto?’. Più volte si è ipotizzato un suo addio ma lei: “Se lascio la trasmissione? Ora proprio non ci penso, dovrà succedere in futuro, il mio lavoro è fatto anche di stimoli e cambiamenti”.

Anche se tanti si chiedono quando potrebbe arrivare quel “futuro”, con la speranza che non arrivi mai visto che è difficile pensare al programma di Rai3 senza Federica Sciarelli, nel frattempo la conduttrice e giornalista classe 1958 è tornata in onda con la nuova edizione del programma cult e lo ha fatto con una frase che è subito diventata virale.

"Abbiamo voluto strapparvi un sorriso ma non vi ci abituate"#chilhavisto pic.twitter.com/DPWKQIvzuk — Enrica 🕊️ (@EnricaC77) September 14, 2022

“Abbiamo voluto strapparvi un sorriso ma non vi ci abituate”, ha detto la giornalista in un momento “leggero” del programma che, chi lo segue lo sa, non avviene spesso. Frase che ha fatto impazzire il pubblico, che l’ha subito ripresa sui social: “Quel “ma non vi ci abituate”…” ha commentato uno. E altri: “Me lo segno pure io” e “Federica inizia già con una chicca da annali: abbiamo voluto strapparvi un sorriso ma non vi ci abituate”.

“L’ho vista e ho pianto”. Angela Celentano, la mamma in lacrime dopo la foto a Chi l’ha visto