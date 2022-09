Angela Celentano oggi. Come sarebbe la bambina scomparsa dal Monte Faito, in provincia di Napoli, all’età di 3 anni. Era il 10 agosto del 1996, quando Angela Celentano, figlia di Catello e Maria, scompare durante una gita con la famiglia. Ventisei lunghi anni, ma nella mamma e nel papà di Angela c’è ancora la speranza di ritrovare quella figlia svanita nel nulla.

Di Angela Celentano si perdono le tracce intorno all’ora di pranzo, quando il padre Catello, convinto di averla alle sue spalle, si gira e non la vede più. Da lì iniziano le ricerche: volontari, protezione civile, forestale, carabinieri e polizia, anche con gli elicotteri, si muovono nella zona con i cani alla ricerca della bambina ma di lei non c’è nessuna traccia.





Angela Celentano oggi, a Chi l’ha visto? la foto dell’age progression

Angela Celentano si è volatilizzata. Non c’è nessuna traccia della piccola che all’epoca aveva tre anni, particolare che porta i genitori alla pista del rapimento e non dall’allontanamento volontario della figlia. E ancora oggi Catello e Maria sperano di poterla riabbracciare. In questi giorni i due si stanno muovendo per effettuare il test del DNA su una ragazza del Sudamerica che sarebbe molto simile a una delle loro figlie.

La giovane, di cui non si conosce ovviamente l’identità e per motivi di privacy non è stata mostrata in televisione, avrebbe anche una voglia sulla schiena simile a quella che aveva la bambina. “La speranza è che sia Angela stessa a cercare noi. Ti stiamo cercando”, aveva detto la donna durante la puntata della trasmissione condotta da Federica Sciarelli.

Angela Celentano: “Ho pianto quando visto la nuova age progression, è stato come rivederla dopo 26 anni, diventata donna”, la mamma Maria a #chilhavisto. “Somiglia molto anche alla segnalazione ricevuta in seguito dal Sud America”. #missingkids →https://t.co/SRaGeQ1C9R pic.twitter.com/JTmMF786qg — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) September 14, 2022

E mercoledì 14 settembre, durante la prima puntata della stagione, Federica Sciarelli ha mostrato l’age progression della bambina. Ovvero come sarebbe Angela Celentano oggi. “Una bellissima donna, rivedo i tratti somatici della nostra famiglia e somiglia molto a una delle nostre figlie. mi sembra di rivederla dopo tanti anni”, dice in lacrime la mamma di Angela. Poi l’appello insieme al marito: “A tutte le ragazze adottate, se ricordate qualcosa contatta le forze dell’ordine, noi o Chi l’ha visto?”.

“Ho visto Angela! Ne sono sicura”. La piccola Celentano scomparsa 21 anni è stata inghiottita in un mistero. La famiglia non si è mai arresa e adesso questa testimonianza che riapre il caso. “Una madre non può mollare, mai”