Seconda puntata di The Voice Senior ed è ancora tempo delle Blind Audition: i coach ascoltano le esibizioni senza vedere chi canta e poi dopo aver dato il giudizio positivo si girano per proporsi ai vari concorrenti. Anche in questa puntata sono arrivati sul palco di Antonella Clerici una serie di protagonisti che hanno avuto un passato in tv. È il caso di Peppe Quintale alle spalle 10 lunghi anni di carriera tra programmi tv e radio, approda anche a The Voice: dalle vesti di attore ed ex naufrago è passato a scoprire dentro sè stesso anche le doti da cantante al punto da lasciare la giuria di The Voice letteralmente senza parole aggiudicandosi un posto nel team di Clementino.

“Ho realizzato più sogni di quanti ne avessi, ho fatto di tutto. Sono Peppe Quintale e sono nato a Napoli, anche se abito in Svizzera. Ho sempre avuto la passione per la musica, ho imparato a suonare la chitarra da autodidatta. […] Nel 1995 conobbi Simona Ventura che mi mandò a fare un colloquio per Le Iene e iniziai la mia carriera televisiva”, così si è presentato Peppe Quintale.

The Voice Senior, si esibisce anche Don Bruno Maggioni

Poi è stata la volta di un altro personaggio che il pubblico ha già visto in tv. Si tratta di Bruno Maggioni, che ha prima raggiunto la popolarità sul web per poi essere ospitato in diverse trasmissioni del piccolo schermo. A The Voice Senior si è presentato con il brano “Nessuno mi può giudicare”, ma la sua interpretazione non ha convinto i coach Gigi D’Alessio, Clementino, Loredana Bertè e i Ricchi e poveri. Il sacerdote ha accolto di buon grado la decisione dei giudici e ha colto l’occasione per salutare Angela Brambati e Angelo Sotgiu, i suoi idoli.

Infatti don Bruno è diventato una star del web: fu notato in rete quando era in servizio presso la parrocchia di Margno in Valsassina. E a renderlo famoso è stato un video divenuto virale in rete dove si poteva ammirare il sacerdote che celebrava le nozze intonando ‘Mamma Maria’, uno dei brani più famosi dei Ricchi e Poveri. All’epoca Don Bruno è stato anche ospite di Barbara d’Urso, che non si lasciò sfuggire l’occasione di portarlo negli studi di Pomeriggio Cinque per intervistarlo. E nella serata di venerdì 20 gennaio è arrivata l’esibizione a The Voice Senior.

Don Bruno ha trovato i due suoi Angeli a #TheVoiceSenior@iricchiepoveri pic.twitter.com/8tnxpYMUYk — The VOICE of ITALY (@THEVOICE_ITALY) January 20, 2023

Da Suor Cristina a Don Bruno!#TheVoiceSenior pic.twitter.com/aV3L7ZWttJ — The VOICE of ITALY (@THEVOICE_ITALY) January 20, 2023

Va inoltre sottolineato che Don Bruno Maggioni è stato protagonista in altri show televisivi. Infatti è stato ospite in altri due programmi Rai, Da Grande condotto da Alessandro Cattelan e in una trasmissione di Carlo Conti. Tornando all’esibizione a The Voice Senior, c’è chi ha anche azzardato un paragone con Suor Cristina. Il talent show non si è lasciato sfuggire l’occasione e voluto rimarcare il parallelismo sui social attraverso un post.