“Ma cosa fa?”. Loredana Bertè, l’inaspettato gesto verso il pubblico di The Voice of Italy (VIDEO)

Loredana Bertè, il duro sfogo. È andata in onda la seconda puntata di blind audition a The Voice Senior. Tantissimi i talenti che si sono esibiti sul palcoscenico del programma davanti a una giuria sempre attenta e scrupolosa. Riflettori accesi sulla performance di Paolo Emilio Piluso, che ha concesso un momento televisivo decisamente esilarante.

Il duro sfogo di Loredana Bertè a The Voice Senior. L’ingegnere di Cosenza, 61 anni, sembra aver fatto breccia nel cuore della giuria. Rischio grosso per lui con l’interpretazione di ‘Bella d’estate’ del compianto Mango, ma fortunatamente tutto sembra essere andato come da previsioni. Paolo colpisce nel segno e si aggiudica i complimenti di tutti. Poi però accade dell’incredibile.

Leggi anche: “Sei incredibile”. The voice of Italy, sul palco il dolore di Lisa: Antonella, giudici e pubblico in lacrime





Il duro sfogo di Loredana Bertè a The Voice Senior: “Basta!”. Urla contro il pubblico

Un concorrente conteso tra i giudici, come si diceva, dopo un’esibizione difficile che ha lasciato tutti i presenti senza parole. Eppure al momento della scelta da parte del concorrente che come da regolamento del programma ha poi dovuto scegliere un coach, ecco la voce provenire dal pubblico con un suggerimento, quello di fare cadere la scelta sui Ricchi e Poveri. Ma qualcuno non sembra essere stato molto d’accordo. (“Sto male, non posso cantare”. Malore per Loredana Bertè, concerto annullato: le sue condizioni).

A non essere per nulla d’accordo con il suggerimento, proprio la vulcanica Loredana Bertè che ha dunque urlato: “Fatti i cavoli tuoi”, e ancora “Basta”. Un momento esilarante che lasciato cadere lo studio nel silenzio nel giro di pochi minuti. Poi il concorrente ha comunque scelto il suo coach comunicandolo con queste parole.

Fatti i cavoli tuoi Loredana Bertè The voice senior pic.twitter.com/SCSYfNC3L4 — TecheTecheTheo (@AllAboutThe0) January 20, 2023

“Loredana è una mia conterranea, Gigi è un grande maestro, Clementino è simpaticissimo e i Ricchi e Poveri hanno voci straordinarie. Scelgo i Ricchi e Poveri. Mi intriga il fatto di cantare con voi”, così Paolo si è espresso davanti alla giuria. E non è finita qui. I coach hanno dunque risposto sorridenti: “Faremo cose grandissime”, con Loredana Bertè che non ha certo tenuto per se stessa alcune considerazioni: “Mi sento tradita”.