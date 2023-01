“Ma dai, è davvero lui!”. Sul palco di The Voice ma Loredana non lo riconosce: il super vip ‘sconvolge’ il pubblico (VIDEO)

The Voice Senior, nessuno lo riconosce. Sul palcoscenico del programma grandi emozioni e tanti talenti. La giuria del programma ha avuto modo di assistere alle performance che si sono alternate sul palco e che hanno decisamente lasciato il segno. Come quella del concorrente dal volto per nulla nuovo sul piccolo schermo.

Peppe Quintale a The Voice Senior. Ebbene si, un vero e proprio salto quello di Peppe che in molti hanno avuto modo di conoscere nel corso dell’Isola dei Famosi. Non del tutto scontato saper unire i puntini e capire subito che si trattava proprio dell’ex naufrago. E infatti l’ex concorrente dell’edizione de L’Isola dei Famosi condotta da Simona Ventura è andato incontro a una trasformazione incredibile.

Peppe Quintale a The Voice Senior: Loredana Bertè non lo riconosce: il video diventa virale

Peppe Quintale, con alle spalle 10 lunghi anni di carriera tra programmi tv e radio, approda anche a The Voice: dalle vesti di attore ed ex naufrago è passato a scoprire dentro se stesso anche le doti da cantante al punto da lasciare la giuria di The Voice letteralmente senza parole aggiudicandosi un posto nel team di Clementino. (“Ma cosa fa?”. Loredana Bertè, l’inaspettato gesto verso il pubblico di The Voice of Italy (VIDEO)).

Incantati da questa versione inedita di Peppe Quintale#TheVoiceSenior pic.twitter.com/4j6i756Lgv — The VOICE of ITALY (@THEVOICE_ITALY) January 20, 2023

“Ho realizzato più sogni di quanti ne avessi, ho fatto di tutto. Sono Peppe Quintale e sono nato a Napoli, anche se abito in Svizzera. Ho sempre avuto la passione per la musica, ho imparato a suonare la chitarra da autodidatta. […] Nel 1995 conobbi Simona Ventura che mi mandò a fare un colloquio per Le Iene e iniziai la mia carriera televisiva”, sono state le parole rivelatrici di Peppe che si è esibito nel brano di Alta Marea di Antonello Venditti. “Ma te che ci fai qua? Posso andare a salutarlo? Che voce che ha Peppe Quintale!“. Clementino ha subito riconosciuto l’ex naufrago, e poco dopo anche Gigi D’Alessio: “Ma hai più di 60 anni?”.

Loredana giustamente non ha idea di chi possa essere Peppe Quintale #TheVoiceSenior — Marco (@Marcoepoinumeri) January 20, 2023

#thevoicesenior Loredana che manco lo conosce ahah 😅 — Feby TH (@FebyTH) January 20, 2023

Peppe a quel punto ha risposto: “100 kg di peso, ma 60 anni precisi”, ironico. L’unica a non comprendere da subito l’identità del concorrente è stata proprio Loredana Bertè: “Ma questo chi è?”, un’espressione della coach del tutto disorientata che non poteva che generare ilarità tra gli utenti che hanno seguito la seconda puntata di The Voice.