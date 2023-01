Risveglio col botto per Antonella Clerici, che dopo la puntata di The Voice Senior ha ricevuto una splendida notizia. Il primo appuntamento con la trasmissione in onda su Rai1 è andato in onda nella serata di venerdì 13 gennaio. I giudici di questa edizione sono i confermatissimi Clementino, Loredana Bertè e Gigi D’Alessio con la new entry rappresentata da Angela Brambati e Angelo Sotgiu dei Ricchi e Poveri. Il pubblico ha assistito quindi al nuovo esordio della conduttrice, che ha lasciato il segno.

Uno dei momenti più emozionanti vissuti da Antonella Clerici e dai telespettatori di The Voice Senior è arrivato, quando una concorrente, Lisa Manosperti, ha cantato un brano di Mia Martini, sorella di Loredana. Quest’ultima si è commossa e anche tutti gli altri hanno applaudito. Ma tornando alla notizia di apertura articolo, nella mattinata di sabato 14 gennaio è invece giunta una comunicazione importantissima per la padrona di casa, che potrà festeggiare alla grande in questo weekend.

Antonella Clerici, bella notizia su The Voice Senior

Dunque, la prima puntata condotta da Antonella Clerici è stata un successone. E The Voice Senior ha ottenuto un risultato, che probabilmente ha superato anche le più rosee aspettative. Grande delusione invece per la concorrenza, in particolare Mediaset avrebbe sicuramente sperato in un dato differente proveniente dalla ‘rivale’ della Clerici, Vanessa Incontrada. Andiamo dunque a scoprire insieme qual è stato il dato ufficiale relativo agli ascolti televisivi di venerdì 14 gennaio 2023.

Per quanto riguarda la fiction Fosca Innocenti con Vanessa Incontrada, è stata seguita da 2 milioni e 568mila telespettatori con uno share del 15,3%. Ma è andata decisamente meglio ad Antonella Clerici, infatti The Voice Senior ha conquistato la serata con ben 3 milioni e 777mila telespettatori e uno share che ha raggiunto il 23,3%. Non poteva chiedere di meglio la Rai, che ha dunque fatto bene a puntare nuovamente su questa trasmissione. E siamo solamente agli inizi: ora l’obiettivo sarà riconfermarsi anche la prossima settimana.

E pensare che alla vigilia di The Voice Senior Antonella Clerici si era lamentata, insieme a Gigi D’Alessio, per la poca pubblicità fatta dalla Rai nei giorni e nelle settimane antecedenti alla prima puntata. Nonostante questo, il pubblico l’ha premiata alla grande sfiorando i 4 milioni.