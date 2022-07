Carmen Di Pietro dopo Isola dei famosi. La showgirl, che alla fine si è classificata al terzo posto nel reality di Ilary Blasi, da una settimana circa è tornata a casa dai figli. Dopo il viaggio con Alessandro Iannoni, che ha condiviso con lei parte dell’avventura in Honduras salvo poi rientrare per gli studi universitari, ha rivisto la figlia Carmelita, 13 anni.

E proprio lei, poco dopo il rientro di Carmen Di Pietro dall’Isola, ha già gettato le basi per la prossima volta. Un ritorno? Mai dire mai, mia figlia Carmelina, di 13 anni, appena rientrata mi ha detto: ‘Mamma, fra 5 anni sono maggiorenne e ci andiamo insieme’. Quindi chi lo sa, non c’è due senza tre”, ha raccontato a FanPage.





Carmen Di Pietro dopo Isola: “Mi devo ancora abituare”

Chissà allora se rivedremo Carmen Di Pietro all’Isola per la terza volta… Per il momento la grande protagonista di questa edizione, che alla fine è stata vinta da Nicolas Vaporidis, si sta riabituando alla vita normale. E non è affatto semplice, come raccontato sempre nell’intervista rilasciata a Fanpage.

Tra le difficoltà più grandi dopo l’Isola dei Famosi, Carmen Di Pietro ha spiegato di aver incontrato quello che riguarda il riposo e il sonno. Ricordiamo che lei come gli altri naufraghi arrivati alla finalissima, ha dormito per ben 99 giorni in Honduras, dunque per terra e sotto le intemperie.

Quindi tornare alla vita e alle abitudini di sempre non è stato proprio semplice. “Ho ancora il jet lag dell’Honduras. Ieri notte ho dormito per terra, con il tappetino da palestra, perché sul letto non riesco più a dormire. Devo abituarmi piano piano”, ha raccontato ancora Carmen Di Pietro. Che, a proposito di palestra, nelle ultime ore si è allenata così tanto da non riuscire a fare le scale come mostrato tra le Storie di Instagram.

