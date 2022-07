“Carmelina no, ti prego!”. Carmen Di Pietro, la figlia gliela fa sotto il naso. E quando si accorge… Tutto ripreso

Carmen Di Pietro e lo scherzo della figlia. Come gli altri ex naufraghi dell’Isola dei Famosi anche Carmen sta tentando di tornare alla vita di tutti i giorni. Il reality è terminato lo scorso 27 giugno con la vittoria di Nicolas Vaporidis, secondo Luca Daffrè e terza proprio la showgirl. Nelle ultime ore Carmen si divide tra famiglia e un po’ di relax, con lei oltre al figlio Alessandro Iannoni che ha partecipato all’Isola c’è pure Carmelina, la figlia di 14 anni.

In tanti già conoscono la piccola di casa. Carmelina era infatti apparsa in tv durante una delle ultime puntate dell’Isola dei Famosi. “Andate avanti, siete forti” ha detto rivolgendosi alla mamma e al fratello. Anche in passato la bambina era comparsa in alcuni programmi di Barbara D’Urso. In tanti hanno sottolineato la grande somiglianza con la mamma. Con il fratello c’è un ottimo rapporto. Il pubblico ha fatto anche i complimenti a Carmen perché si vede che ha educato i figli nel migliore dei modi.





Carmen Di Pietro subisce uno scherzo dalla figlia Carmelina

Carmelina si è resa protagonista di uno scherzo alla mamma, Carmen Di Pietro. La stessa showgirl ha ripreso il tutto e pubblicato un video sui social. Nel video si vede la piccola ordinare un frappè al cocco. Poi lo fa assaggiare alla mamma, ma senza specificare di cosa si tratti. Ovviamente la reazione di Carmen non è delle migliori.

“Pure qua il cocco?! No ti prego! L’hai fatto apposta?” così Carmen Di Pietro sbotta dopo aver assaggiato il frappè al cocco. Naturalmente in Honduras proprio il cocco è stato l’alimento più mangiato dai naufraghi ed evidentemente Carmen non ne può più…

Carmen Di Pietro ha abituato spesso i suoi fan a gaffe per il suo modo non proprio regolare di parlare. Ad esempio nel video dello scherzo si sente lei dire “forcina” invece di forchetta. In un altro Carmen prima dice “auguri” invece di “buon appetito” poi non ricorda come si chiama la pasta che sta mangiando, ossia i maccheroni. Infine dimentica il nome del formaggio che adora. Ah, se non ci fosse Carmen bisognerebbe inventarla!

