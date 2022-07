Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni, dopo l’Isola dei Famosi si è registrato un episodio che ha lasciato tutti a bocca aperta. Sono entrambi ritornati alla vita quotidiana e forse il figlio della showgirl non può ritenersene completamente soddisfatto. Infatti, la donna gli ha già chiesto e fatto svolgere un compito certamente non entusiasmante, che lui è stato costretto a portare a termine nonostante non sia apparso proprio felice. E ancora una volta i fan hanno sottolineato il comportamento dell’ex naufraga.

Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni, dopo l’Isola dei Famosi richiesta non da sogno della prima nei confronti del giovane. Intanto, Carmen sarebbe disposta a tornare nuovamente in Honduras in futuro: “Un ritorno? Mai dire mai, mia figlia Carmelina, di 13 anni, appena rientrata mi ha detto: ‘Mamma, fra 5 anni sono maggiorenne e ci andiamo insieme’. Quindi chi lo sa, non c’è due senza tre”. Rivedremo la showgirl all’Isola per la terza volta? I fan ci sperano. Ma è tutto ovviamente da definire in futuro.





Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni dopo l’Isola dei Famosi: cosa è successo

Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni, dopo l’Isola dei Famosi lei gli ha già fatto fare qualcosa di non eccelso. Per il bene che prova nei suoi confronti, il ragazzo ha acconsentito alla richiesta della madre, ma si è presentato molto stanco sui social. Una fatica immensa la sua per rendere contenta l’ex concorrente del programma di Ilary Blasi. La foto è stata subito pubblicata su diversi siti e i fan hanno puntato l’attenzione sulla stanchezza dell’ex naufrago, che forse starà già rimpiangendo l’Honduras.

Alessandro Iannoni ha dovuto prendere un dondolo, acquistato da mamma Carmen Di Pietro, e lo ha trasportato fino al sesto piano della loro abitazione. Si è fatto aiutare da un amico, ma quando Alessandro ha detto: “Posso prendere la macchina per portarlo?”, lei ha immediatamente negato questa possibilità: “Fai presto che devo andare dal parrucchiere”. E quindi, con un grande sforzo e sudore, ce l’ha comunque fatta e il genitore ha raggiunto l’obiettivo iniziale che si era prefissata.

Alessandro Iannoni venerdì 24 giugno ha ricevuto l’esito del primo esame sostenuto dopo l’Isola dei Famosi e, nonostante l’ansia, ha deciso di condividerlo con tutti i suoi follower. Dunque ha registrato delle Storie in cui poi ha mostrato il risultato. “Proprio in diretta apriamo l’email… C’ho un’ansia che me se magna”. Quindi il momento fatico davanti al pc: “Non mi sto inventando niente… 26/30 sto godendo”.

