Alessandro Iannoni esame dopo l’Isola dei famosi. Come promesso, il figlio di Carmen Di Pietro è tornato a studiare dopo aver lasciato l’Honduras. Per questo motivo, l’università, aveva abbandonato il reality senza ripensamenti nonostante le insistenze di tutti, Ilary Blasi in primis.

“Devo fare gli esami all’università, per me è importante”, aveva spiegato in diretta, con la conduttrice che cercava di convincerlo: “Devi davvero andare all’università? Non puoi rinviare gli esami?”. Ma il figlio di Carmen Di Pietro e Giuseppe Iannoniè è stato irremovibile: ha deciso di lasciare per poter continuare il suo percorso di studi che è molto impegnativo, visto che si sta laureando in lingua inglese.





Alessandro Iannoni esame dopo Isola: “Ve lo dedico”

“La vera motivazione è questa. È vero che mi mancano tutti a casa ma non è una scusante, perché qui ho un pezzo della mia famiglia, il più importante. Ma io devo studiare, devo andare all’università. Ho mantenuto la mia promessa, sono cresciuto e sono maturato, ma non posso rimandare più nulla. Non posso più restare qua”, aveva spiegato Alessandro Iannoni già proiettato verso il primo esame.

Sono passate diverse settimane da questo momento e mamma Carmen nel frattempo è tra i finalisti dell’Isola dei Famosi. Ma l’esame di Alessandro Iannoni? Venerdì 24 giugno 2022 ha ricevuto l’esito del primo esame sostenuto dopo l’Isola dei Famosi e, nonostante l’ansia, ha deciso di condividerlo con tutti i suoi follower. Dunque ha registrato delle Storie in cui poi ha mostrato il risultato.

“Proprio in diretta apriamo l’email…”, ha annunciato l’ex naufrago non nascondendo l’agitazione (“C’ho un’ansia che me se magna”). Quindi il momento fatico davanti al pc: “Non mi sto inventando niente… 26/30 sto godendo, sto godendo!”. Una grande soddisfazione questo esame per Alessandro Iannoni che lo dedica a chi non credeva alla motivazione dello studio quando ha detto addio all’Honduras: “Questo risultato lo dedico a chi dice che non ho mai studiato dopo essere uscito dall’Isola”.

