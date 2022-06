Tra i protagonisti della prima parte dell’Isola dei Famosi c’è sicuramente Alessandro Iannoni, il figlio di Carmen Di Pietro. Il pubblico ha conosciuto questo ragazzo che ha iniziato il reality in coppia con la mamma, poi ha tirato fuori il suo carattere e la sua personalità facendosi apprezzare. Inizialmente sono emersi i tipici contrasti nel rapporto tra madre e figlio, poi è venuta fuori la protezione in alcuni casi eccessiva di Carmen Di Pietro nei confronti di Alessandro Iannoni.

Alessandro Iannoni ha deciso di abbandonare l’Isola dei Famosi dopo aver appreso la notizia del prolungamento del reality fino al 27 giugno. La motivazione sta negli impegni all’università del ragazzo che studia Economia e Finanza presso l’Università LUISS di Roma. Sul ragazzo ha messo gli occhi Maria de Filippi che lo vorrebbe come tronista nella prossima edizione di Uomini e Donne.





Alessandro Iannoni mamma Carmen Di Pietro: “Devi rassegnarti”

Sulla questione Alessandro Iannoni ha risposto in modo molto equilibrato durante un’intervista a Casa Chi: “Sono sincero non ho mai visto Uomini e donne quindi non so cosa sia il tronista, quindi non lo so, ma immagino. Mamma sarebbe contentissima me l’ha proposto lei sull’isola, mi ha detto ‘perché non vai a fare il tronista?’”. Stando a quanto rivela l’esperto di gossip Amedeo Venza, Alessandro Iannoni avrebbe detto “no” a Uomini e Donne e e, ancora una volta, il motivo riguarderebbe i suoi impegni universitari.

Adesso Alessandro Iannoni è tornato a casa e – come promesso – si è messo a studiare. E tra un esame di Economia e l’altro, si concede qualche storia su Instagram, soprattutto in occasione del suo compleanno, giovedì 23 giugno: compie 21 anni, diventando “maggiorenne” anche per l’America. Per l’occasione, di buon mattino – forse si è alzato così presto proprio per dedicarsi allo studio – ha fatto una storia che probabilmente lascerà forse l’amaro in bocca sua mamma Carmen Di Pietro.

Alessandro Iannoni ha postato una Instagram Stories in cui dice: “Oggi è un giorno speciale, è il giorno del mio compleanno, faccio 21 anni e sono contentissimo… Per il resto, mà, ti devi rassegnare, sono maggiorenne pure per gli Americani”. A queste parole segue un bacio rivolto a mamma Carmen che – essendo in Honduras – non potrà vedere la storia e non potrà rispondere al figlio. Che ne frattempo continua a studiare e sempre su Instagram ha pubblicato il voto dell’ultimo esame: 26.

“Cosa mi ha fatto mia madre”. Alessandro Iannoni, la confessione clamorosa su Carmen Di Pietro