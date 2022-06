Isola dei Famosi, Alessandro Iannoni e Maria Laura De Vitis: dopo settimane il figlio di Carmen Di Pietro trona a parlare della sua esperienza in Honduras. Ospite di Casa Chi ha raccontato tanti dettagli partendo da una certezza granitica: lui l’Isola dei Famosi la rifarebbe senza pensarci. Una decisione su cui pesa l’affetto che il pubblico gli ha riservato. “Un po’ me lo immaginavo che sarei piaciuto, perché non ero di questo mondo, in me vedevano un ragazzo un po’ puro, nuovo, ma non così tanto. Una volta uscito ho avuto un riscontro positivissimo. Ero terrorizzato che per la mia scelta magari mi attaccavano invece no, ho avuto un bel riscontro”.



“Leggo sui social che mi stanno sostenendo e questo era importantissimo. No, non sono pentito della scelta. Lì è tutto amplificato avevo questa ansia dell’università. Lo sa mamma, lo sa nonna, mi ero prefissato il 23 maggio perciò sì la rifarei”. Poi è passato a parlare dei naufraghi, non risparmiando i coniugi Russo. “Sono buono ma ho una testa pensante, ci stavano dei concorrenti che senza stavo meglio. A me non piace la personalità che ti sovrasta. Ci stavano secondo me dei concorrenti che a me proprio non andavano giù”.





Isola dei Famosi, Alessandro Iannoni e Maria Laura De Vitis: la rivelazione



“Ho avuto modo di dirlo anche sull’isola. Vi ricordate quella sfuriata fra me e mamma contro Clemente e Laura? Con Clemente ci siamo punzecchiati dall’inizio, lui è uno dei concorrenti che più mi stava antipatico, non mi trovavo bene con lui.” Poi sui fratelli Tavassi. “Mi manca più Edo che mamma! Con Guendalina e Blind ho fatto il viaggio di ritorno verso l’Italia. Con Guendalina ancora non ci siamo visti ma siamo sempre in contatto su Instagram”.



E ancora: “Eravamo molto legati sull’isola ed ero sicuro che i contatti anche fuori li avrei mantenuti. Con Guendalina, Edoardo e Nicolas voglio mantenere i contatti anche dopo il reality. Per il resto amici non ne ho visti”. Poi una domanda sulle sue presunte sbandate. “Domanda scomodissima ma me l’aspettavo. Marialaura, anche se all’inizio era palese che lei, Fabrizia e Mercedesz erano entrate con un obiettivo mi piaceva”.



“Avevo il dubbio dall’inizio e mi era concesso, arrivi in un reality e dopo due giorni l’interesse verso di me era un po’ eccessivo. Devo dire però che è una bella ma anche una brava ragazza. Mi era piaciuta, mi aveva colpito, caratterialmente era più simile a me. Ho parlato di più con lei rispetto che con Fabrizia e Mercedesz”.

