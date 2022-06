Isola dei Famosi cancellata da Mediaset: questa l’indiscrezione clamorosa che sta circolando in queste ore e che sta mettendo in ansia il pubblico. Quest’anno indubbiamente Ilary Blasi sta ottenendo dei risultati molto soddisfacenti in termini di ascolti tv e quindi questa notizia apparirebbe come un vero e proprio fulmine a ciel sereno. I rumor venuti fuori stavolta rappresentano una svolta inaspettata e ora c’è chi sta cercando di comprendere cosa potrà succedere nei prossimi mesi e non solo.

L’Isola dei Famosi sarà cancellata da Mediaset? C’è chi ne è ormai convinto, visto che sono state riportate delle voci molto decise. Ma all’orizzonte potrebbero anche esserci altre ipotesi, allo stato attuale difficilmente percorribili ma non impossibili. Intanto, nella puntata del 6 giugno ci sarà il ritorno di Guendalina Tavassi in studio: “In tutto questo devo scegliere pure un vestito perché finalmente sarò in puntata e devo fare una sorpresa a Edoardo. Quindi mi raccomando tutti collegati con l’Isola dei Famosi”.





Isola dei Famosi cancellata da Mediaset? La voce insistente

A sganciare la bomba è stata la pagina Instagram ufficiale di The Pipol Tv. Dunque, l’Isola dei Famosi sarà cancellata dai palinsesti Mediaset se queste notizie dovessero trovare conferme ufficiali. Per il momento Ilary Blasi e la produzione stanno mantenendo il massimo riserbo sulla vicenda e precisiamo subito che non ci sarebbero ripercussioni sull’attuale edizione del programma, che terminerà come previsto a fine giugno. Ma per il futuro la situazione potrebbe cambiare definitivamente in modo negativo.

The Pipol Tv ha scritto: “L’Isola dei Famosi chiude i battenti? Al momento sì! Quella che sta per concludersi potrebbe essere l’ultima stagione per l’ Isola dei famosi targata Mediaset. Sembrerebbe che il rinnovo per una nuova edizione non sia stato preso in considerazione dal Biscione. Che cosa succederà dunque? Rivedremo i naufraghi in Rai o sulle piattaforme digitali nascenti? Di certo c’è che l’unico reality, in onda su canale 5 nella stagione 2022, che a settembre riaprirà le porte di casa, sarà il GF Vip”.

E il pubblico ha reagito così: “Mediaset fa benissimo a chiudere i battenti, il problema non è la conduttrice ma sono i concorrenti”, “Meno male, speriamo che la stessa sorte ci sia anche per il GF Vip”, “Era ora, questo cast e questo programma sono orribili. L’unica vera Isola dei Famosi era quella con Simona Ventura”. Staremo a vedere se ci saranno dei dietrofront o se la decisione clamorosa sarà confermata.

