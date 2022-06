“Hanno deciso”. Isola dei Famosi, sorpresa top su Guendalina Tavassi: “Ora mi devo preparare”

Guendalina Tavassi, sorpresa top con l’annuncio tanto atteso. L’ex naufraga ha deciso di non proseguire la sua esperienza e salutando i compagni di avventura ha più volte spiegato le considerazioni che l’hanno spinta a prendere questa decisione definitiva. Impegni personali e familiari hanno avuto la priorità rispetto allo slittamento del programma previsto fino al 17 giugno circa.

Guendalina Tavassi, dopo l’addio all’Isola non è più apparsa sul piccolo schermo neanche come ospite nello studio televisivo di Ilary Blasi. Un’assenza dovuta a motivi ben precisi e specificati dalla stessa. “Il contratto scadeva il 23 maggio, data in cui sarebbe dovuto finire il programma”.





Guendalina Tavassi, l’annuncio a sorpresa

Guendalina Tavassi ha poi aggiunto: “Quando l’Isola ha scelto di prolungare, ci sono stati forniti nuovi contratti con un prolungamento di un mese e mezzo che non ho firmato perché altrimenti non sarei potuta andare via. Chiaro che se volessero invitarmi, possono farlo”. (Guendalina Tavassi assente dall’Isola. Il motivo).

Queste le parole di Guendalina Tavassi rilasciate nel corso dell’intervista per Fanpage. Ma nelle ultime ore, l’ex naufraga ha colto l’occasione al balzo per annunciare ai fan quelche novità in vista: “In tutto questo devo scegliere pure un vestito”. Fan in attesa di capire il motivo, ma detto fatto l’ex naufraga ha deciso di non tenere tutti troppo sulle spine e rivelare cosa accadrà tra non molto tempo.

Guendalina Tavassi, protagonista indiscussa del reality show, ha dunque spiegato il motivo: “Perché finalmente sarò in puntata e devo fare una sorpresa a Edoardo. Quindi mi raccomando tutti collegati con l’Isola”. Un momento attesissimo a cui motli fan non potranno rinunciare. Una gioia ma anche tanta curiosità in vista della presenza di Guendalina come ospite in studio. E chissà cosa racconterà l’ex naufraga davanti alle telecamere del programma. Una sorpresa dietro l’altra.

