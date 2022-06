Guendalina Tavassi, la frecciatina dopo l’affondo. L’ex naufraga non bada certamente alla forma e dopo l’addio all’Isola dei Famosi, ha deciso di continuare a tirare le somme sulla sua esperienza. LaMotivi personali avrebbero spinto Guendalina a comunicare il suo addio mentre continua la sua esperienza ai limiti della sopravvivenza, il fratello Edoardo.

Guendalina Tavassi, la frecciatina arriva dopo l’affondo alla moglie di Clemente Russo, Laura Maddaloni: “Il perdente è senza ombra di dubbio lei perchè diceva di essere la più forte…Se lo diceva da sola ed effettivamente lo era, ma di Playa Sgamada però…”.





Guendalina Tavassi è sparita, il motivo

Guendalina Tavassi intervistata da FanPage ha messo nero su bianco la situazione con il programma di Ilary Blasi: “In pratica il nostro contratto originale scadeva il 23 maggio, data in cui sarebbe dovuto finire il programma”. (Guendalina Tavassi, succede dopo l’Isola. Non riesce a smettere).

Guendalina Tavassi ha poi aggiunto: “Quando l’Isola ha scelto di prolungare, ci sono stati forniti nuovi contratti con un prolungamento di un mese e mezzo che non ho firmato perché altrimenti non sarei potuta andare via”. L’ex naufraga ha poi precisato ulteriormente qualcosa in merito alla decisione di abbandonare l’Isola.

L’assenza di Guendalina, Blind e Alessandro avrebbe a che fare con i loro contratti scaduti a fine maggio e con quelli non firmati per il prolungamento, come riporta Biccy. Guendalina Tavassi ha confessato di aver deciso di salutare i compagni di gioco per poter raggiungere i figli e in particolare la maggiore che a breve compirà 18 anni. Oltre a lei anche Alessandro Iannoni e Blind hanno deciso di non proseguire nel gioco.

