Mercedesz Henger, lite all’Isola dei Famosi. Situazione molto tesa in Honduras, con la figlia di Eva Henger che ha perso letteralmente le staffe a causa di un brutto gesto nei suoi confronti fatto da un concorrente. Lei non è ovviamente restata in silenzio e ha sottolineato questo comportamento negativo, che le ha fatto perdere la testa. E dunque si è materializzato un vero e proprio scontro verbale destinato a proseguire a lungo. Non si intravedono al momento possibilità di una pace totale tra i due.

Nella serata di venerdì 3 giugno la puntata in diretta non ci sarà e quindi di Mercedesz Henger e della sua lite all’Isola dei Famosi se ne discuterà sicuramente la settimana prossima. Il video che mostra la giovane naufraga battagliarsi a parole col compagno di avventura è stato pubblicato sul sito ufficiale del reality show. Lei è stata costretta a subire un atteggiamento, che ha ritenuto molto maleducato, infatti si augura che mai più possa accaderle un trattamento del genere così poco carino.





Mercedesz Henger, lite all’Isola dei Famosi

Mercedesz Henger e la lite all’Isola dei Famosi è avvenuta nel momento in cui ha ricevuto un gesto assolutamente inadatto per lei: “Ti devo comunque chiedere un favore, quando sto cercando di esprimere una mia opinione non fare quel gesto per zittirmi. Ok? Per me è stato un gesto molto brutto”. Ma il concorrente ha tentato in tutte le maniere di difendersi, rivelando la motivazione precisa di quel gesto, compiuto al fine di poter concludere del tutto le sue considerazioni sul tema in oggetto.

Il litigio si è registrato tra Mercedesz Henger e Luca Daffrè, con quest’ultimo che si è difeso in questa maniera dall’attacco ricevuto: “Ma se sto parlando, con quel gesto volevo solo finire di parlare. Cosa devo dirti allora, che puoi parlarmi da sopra? Allora parlami da sopra, stavo esprimendo il mio concetto a Nick. E poi perché quando Carmen ti zittisce va bene?”. Dopo averlo ascoltato attentamente, ha spiegato le ragioni che l’hanno indotta ad avere giudizi diversi su di lui e la Di Pietro.

Infine, Mercedesz Henger ha detto parlando con Luca: “A me non ha fatto così Carmen, come lo stai facendo tu. Altrimenti glielo avrei detto come lo sto dicendo ora a te”. Arriverà una tregua nelle prossime ore? Difficile immaginarlo, ma sta di fatto che c’era evidentemente necessità di questo confronto per chiarire le rispettive opinioni in merito.

“Salta l’Isola dei Famosi”. Brutta notizia per il pubblico, la decisione Mediaset cambia le cose