Nonostante qualche defezione di troppo l’Isola dei Famosi prosegue. L’ultimo ad abbandonare il reality è stato Roger Balduino. Il modello brasiliano si è dovuto arrendere agli infortuni e i medici lo hanno rispedito in Italia. Tutto è iniziato quando ha messo male il piede in una sfida nell’orologio honduregno ed è finito in ospedale. In quella occasione è stato necessario effettuare degli esami specifici e la produzione ha dovuto accertarsi sull’accaduto per il bene del concorrente. Ha trascorso qualche giorno in infermeria, poi è tornato insieme agli altri naufraghi.

Tuttavia Roger Balduino zoppicava, ma ha continuato a resistere. Ha comunque continuato la sua avventura ed è stato eliminato dovendo abbandonare la Palapa per raggiungere Playa Sgamadissima dove è rimasto qualche giorno da solo fino all’arrivo di Pamela Petrarolo. A quel punto il modello si è rifatto male, più delle altre volte. Sentiva di non reggere più la vita da naufrago, lo ha detto a chiare lettere lunedì sera a Ilary Blasi. Il giovane in una clip aveva parlato di un dente rotto, piedi massacrati per la spiaggia piena di insidie e infine si è ferito a una caviglia. Pamela Petraolo ha letto la comunicazione dell’abbandono da parte di Roger Balduino.





Insomma gli inconvenienti all’Isola dei Famosi non mancano mai. Infortuni a parte, la vita in Honduras procede al pari delle dinamiche tra i naufraghi. Nel frattempo è arrivata una decisione per ciò che riguarda la programmazione: non andrà in onda la puntata di venerdì 3 giugno. Fino ad ora il doppio appuntamento settimanale ha dato i suoi frutti in termini di ascolti dal momento che Mediaset si è così aggiudicata un grande successo contro la concorrenza.

Tuttavia questa volta è arrivato lo stop. Probabilmente perché su Rai1 va in onda Dallarenalucio, un bellissimo concerto condotto da Carlo Conti e Fiorella Mannoia per omaggiare la memoria di Lucio Dalla, a 10 anni dalla sua scomparsa. Lo spettacolo, che si svolge all’Arena di Verona, viene trasmesso in diretta. Forse è proprio questo il motivo per cui, quella stessa sera, l’Isola dei Famosi salterà il suo ormai tradizionale appuntamento.

Con la puntata dell’Isola dei Famosi che salta Ilary Blasi ne ha approfittato per prendersi qualche ora di relax e ricaricare le pile in vista dei prossimi appuntamenti in tv. Tutto documentato sui social: la conduttrice ha postato alcune foto su Instagram: on un bikini da favola, un due pezzi blu e nero con fantasia animalier che le dona moltissimo. Con lei anche i figli Cristian e Isabel, che si divertono in acqua tra tuffi e nuotate.

