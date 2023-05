“Mai così in basso”. Carlo Conti, la notizia è un pugno nello stomaco: il conduttore informato

Brutta batosta per Carlo Conti. La stagione televisiva si appresta ad entrare nel periodo estivo. La fine di programmi come Amici e Il Cantante Mascherato ha imposto ai dirigenti di Rai e Mediaset di riformulare i rispettivi palinsesti. In attesa del ritorno a settembre di show che fanno storicamente il pieno degli ascolti ecco che si presentano sfide inedite. Come quella di ieri, sabato 27 maggio.

Da un lato sulla Rai c’è Carlo Conti con I migliori anni dell’estate. Dall’altra Mediaset punta sul trio Il Volo con il concerto live “Tutti per uno”. Concerto che si è svolto a Verona lo scorso primo maggio, ma nonostate ciò ha ottenuto un altro strepitoso successo. D’altra parte oltre a Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble c’erano anche Gianna Nannini, Pooh, Giorgio Panariello, Annalisa, Francesca Michielin, Irama, Aida Garifullina, Gianfranco Montresor, insomma tanta roba.

Carlo Conti perde un milione di spettatori: i motivi del ‘crollo’

L’ultima puntata de I Migliori Anni dell’estate ha fatto registrare 2 milioni e 864mila spettatori che corrispondono al 19,7% di share. Una settimana fa i telespettatori erano stati 3 milioni e 894mila (24,4%), dunque c’è una perdita netta di un milione di utenti. Se non è un crollo questo… Il motivo è semplice: su Canale 5 la prima puntata de Il Volo – Tutti per Uno ha totalizzato 3 milioni e 128mila spettatori (23,6%).

Proseguendo nell’analisi dei dati di ascolto sugli altri canali abbiamo su Rai2 la serie F.B.I. che ha conquistato 912mila spettatori (5,4%) mentre F.B.I. International ha raggiunto 817mila spettatori (5,1%). Su Italia1 il film d’animazione Shrek 2 ha coinvolto 932mila spettatori (5,7%). Su Rai3, invece, il programma di Francesca Fialdini Le ragazze è stato scelto da 951mila spettatori (share del 6,4%).

Troppo forti i ragazzi de #IlVolo che fanno trionfare Canale 5 con lo show #TuttiPerUno che totalizza 3,1mln pari ad un super 23,6%. Calo vistoso per Carlo Conti e #IMiglioriAnni che totalizzano 2,9mln e il 19,7%. Vince Mediaset ma la sfida rimane bellissima #ascoltitv pic.twitter.com/5MyNYrneK6 — Nicola🌈🌷 (@Nicola6140) May 28, 2023

Su Rete4 il film con Bud Spencer e Terence Hill “…altrimenti ci arrabbiamo!” ha conquistato 715mila telespettatori (4,6%). Invece su La7 il documentario condotto da Licia Colò Eden – Un pianeta da salvare ha totalizzato 377mila spettatori (2,6%). Infine su Tv8 4 Ristoranti è stato visto da 296mila spettatori (1,8%).

