Uomini e Donne, Carlo e Nicole Santinelli convincono sempre meno: dopo l’addio la coppia fioccano i commenti. In pochi avevano creduto alla coppia e dire che solo pochi giorni fa, a Verissimo, sembravano più uniti che mai. “Non ci siamo staccati un secondo! Pian piano iniziamo a realizzare quello che è successo e siamo sempre più felici. Subito dopo la puntata siamo stati portati nella suite di un hotel e lì abbiamo deciso di continuare a stare insieme finché possibile”, raccontava Carlo.

Parole alle quali faceva eco Nicole Santinelli: “Esatto, ora Carlo è qui a casa mia da qualche giorno. Gli ho già fatto conoscere le persone più importanti per me”. E Carlo: “Devo presentarla a tutti. I primi saranno certamente mia madre, mio padre e il mio migliore amico. Spero possa avvenire al più presto”. Tutto questo amore messo in piazza aveva fatto storcere il naso a molti e riporta alla mente le parole di Andrea Foriglio, la non scelta.





Uomini e Donne , Carlo e Nicole non convincono: “Tutto previsto”

A Fanpage aveva detto: “Avevamo due caratteri molto simili, questo ci ha penalizzato. Durante il programma ci scontravamo molto. Il nostro orgoglio non ha fatto funzionare tutto, la mia mancanza di sensibilità, quella che lei voleva, e dolcezza, mi ha penalizzato. Io ero sicuro di essere la scelta, lo sentivo quello che c’era tra di noi, forse l’ho presa anche troppo superficialmente”.

“Dall’altra parte, con Carlo vedevo gesti troppo forzati, mentre da parte nostra era tutto così naturale”. Insomma, Andrea non vedeva buona fede. Buona fede che non vedevano neppure i fan: “Lui è un bravissimo ragazzo e si vede, ma lei continua a essere finta”. E ancora: “Allora? Chi aveva ragione? Tutti sapevamo che sarebbe andata a finire così. Andrea sapeva già tutto”.

E non vede il cugino di Nicole che accusa: “Uno che sta male, la prima cosa che fa è una diretta su un social? Carlo! Uno che sta male si mette un attimo seduto, si prende un bicchiere d’acqua, riflette su quello che è successo. Subito una diretta sui social? L’impressione che ho avuto in questo percorso insieme io e te, dove io ti sono stato vicino, dove tu parlavi con me, so perfettamente che stavi male ma andare sui social no…”