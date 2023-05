Uomini e Donne, è finita tra Carlo e Nicole Santinelli: meno di due settimane fa erano usciti insieme dallo studio del programma di Maria De Filippi. Solo sabato scorso la coppia era stata ospite di Verissimo e, nel salotto di Silvia Toffanin, si era lasciata andare a dichiarazioni d’amore che sembravano mettere a tacere i rumor di un addio in tempi record. Nel dettaglio lui aveva detto: “Nicole è la mia stella polare. Basta un suo sorriso per farmi capire cos’è la felicità”, parole che sembravano aver toccato il cuore della tronista ma, evidentemente, c’era dall’altro.

Carlo ha confessato tutto su Instagram. Nel corso di una diretta ha raccontato per filo e per segno i motivi della rottura. Rivolgendosi ai fan ha spiegato: “Vi prego, non attaccatela, è stata onesta, non ha sbagliato nulla, le auguro ogni bene, tantissima felicità, se la merita. Mi avete conosciuto, non sono uno che dice parole che non sente, se avesse commesso una scorrettezza, ve l’avrei detto”.





Uomini e Donne, Carlo e Nicole Santinelli si sono lasciati

E ancora: “Come ha fatto a capire che non ero l’uomo per lei? Questo deve dirlo lei. La lontananza di solito fa avvicinare, in questo caso, invece, c’è stata una diminuzione del sentimento.” Carlo si è poi commosso ripensando all’intervista a Verissimo: “Anche se non ha funzionato, la ringrazio per avermi fatto vivere quei momenti e fatto provare questo sentimento”.

“Sentimento che mi ha spinto a farle una promessa davanti a tutta Italia. Le ho promesso che l’avrei amata e rispettata, perché sono quel tipo di uomo…Ma oggi piace l’uomo che sfugge, evidentemente…”. L’addio tra la coppia di Uomini e Donne dà, quindi, ragione ai fan. Secondo i rumor di mezzo ci sarebbe l’interesse di lei verso una terza persona, un vero choc per Carlo. Dopo l’intervista a Verissimo i commenti si erano scatenati: “Lui è un bravissimo ragazzo e si vede, ma lei continua a essere finta. Lo sta prendendo solo in giro”. E ancora: “È tutto così troppo…secondo me tra qualche settimana, lei si stancherà e lo mollerà”.

Parole profetiche. E dire che le prime parole dopo la scelta erano state queste: “Non ci siamo staccati un secondo! Pian piano iniziamo a realizzare quello che è successo e siamo sempre più felici. Subito dopo la puntata siamo stati portati nella suite di un hotel e lì abbiamo deciso di continuare a stare insieme finché possibile”.