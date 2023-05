Uomini e Donne, accuse a Carlo dopo l’addio a Nicole Santinelli: a parlare sono un ex corteggiatore e il cugino di Nicole. Per il programma di Maria De Filippi questa è un’edizione maledetta. Le ultime due coppie che si sono formate sono infatti crollate dopo meno di due settimane. Prima di Carlo e Nicole era toccato ad Alessandra e Luca Daffrè. Spiegava lei: “Dopo solo otto ore mi ha detto che non guardavamo il mondo con gli stessi occhi. Mi sono sempre sentita inadatta perché criticata per il modo di vestire, per gli occhiali, per il cappello”.

“La mia domanda era: perché hai scelto me e non un’altra che era come volevi tu? Io non voglio diventare come vuoi tu”. Solo ieri Alessandra raccontava di essere in ripresa: “Ad oggi sto bene, ho metabolizzato il “palo” che ho preso e sto cercando di ritrovare la Ale di un mese fa. Avendo avuto poche relazioni, anche se per un breve periodo mi ero affezionata. Credo che comunque nulla accada per caso, quindi cerco di trovare il “bello” anche in questo”.





Uomini e Donne, accuse a Carlo dopo l’addio a Nicole Santinelli

Diversamente da Carlo che, sempre ieri, ha annunciato l’addio a Nicole: “Vi prego, non attaccatela, è stata onesta, non ha sbagliato nulla, le auguro ogni bene, tantissima felicità, se la merita. Mi avete conosciuto, non sono uno che dice parole che non sente, se avesse commesso una scorrettezza, ve l’avrei detto. Come ha fatto a capire che non ero l’uomo per lei? Questo deve dirlo lei. La lontananza di solito fa avvicinare, in questo caso, invece, c’è stata una diminuzione del sentimento”.

Parole che non sono piaciute al cugino di Nicole che accusa Carlo di mentire: “Uno che sta male, la prima cosa che fa è una diretta su un social? Carlo! Uno che sta male si mette un attimo seduto, si prende un bicchiere d’acqua, riflette su quello che è successo. Subito una diretta sui social? L’impressione che ho avuto in questo percorso insieme io e te, dove io ti sono stato vicino, dove tu parlavi con me, so perfettamente che stavi male”.

E ancora: “Poi vedendoti subito su Instagram…se stai così male ti metti a parlare dopo un’ora su Instagram?”. Carlo Alberto, tuttavia, ha replicato: “Marco ci siamo sentiti, sai come stavo. Il mio intento era quello di dire che non devono toccarla. Poi, puoi non essere d’accordo sulle modalità”. Il corteggiatore della tronista, Cristian Di Carlo, ha commentato così: “Se a 35 anni dovessi fare un video in cui annuncio in diretta di essermi lasciato con una ragazza, vi prego abbattetemi”.